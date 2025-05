Panasonic apre due nuovi centri in Europa

Poiché la forza lavoro mobile in tutta Europa si affida sempre più sulla tecnologia più all’avanguardia per offrire un vantaggio competitivo, Panasonic Connect Europe ha annunciato importanti miglioramenti alla sua infrastruttura di supporto TOUGHBOOK , a partire dal 1° aprile, con l’apertura di due centri di assistenza e soluzioni a Cardiff e Budapest.

Le organizzazioni moderne hanno bisogno di un partner per dispositivi mobili robusti in grado di aiutarle a progettare, implementare, mantenere ed evolvere soluzioni di mobilità complete. Dall’ascesa dell’intelligenza artificiale basata sull’edge alle crescenti capacità del 5G, i team sul campo necessitano di più dalla loro tecnologia e dal supporto che c’è dietro.

“I nostri clienti stanno trasformando il loro modo di lavorare sul campo”, ha dichiarato Jon Tucker, General Manager of Engineering di Panasonic TOUGHBOOK. “Con le operazioni in tempo reale sempre comuni, i tempi di inattività non sono più un’opzione. Ecco perché stiamo raddoppiando il nostro modello di Service and Solutions Centre, per fornire il supporto pratico ela resilienza nella regione e i servizi per l’intero ciclo di vita di cui i nostri clienti hanno bisogno per rimanere all’avanguardia”.

Un approccio dual-centrico alla mobilità gestita

Il centro di Cardiff, ora ridefinito come centro di assistenza e soluzioni, continua a supportare i clienti del Regno Unito, espandendo al contempo le sue capacità di servizi gestiti per supportare la crescita delle operazioni Panasonic TOUGHBOOK in Europa. Ciò include tutto, dallo staging e kitting hardware al monitoraggio proattivo dei dispositivi e alla gestione della flotta. Sempre più spesso, Panasonic gestisce intere proprietà mobili, con un supporto personalizzato e sempre attivo per le operazioni mission-critical.

Inoltre, Panasonic ha investito in un centro di assistenza di Budapest come hub centrale per i clienti TOUGHBOOK in tutta l’Europa continentale. Negli ultimi due anni, questo centro ha fornito assistenza e supporto per le business unit Visual e Factory Solutions di Panasonic. Ora, con l’aggiunta di competenze locali in materia di mobilità robusta, migliora la capacità di Panasonic di fornire implementazione, riparazione e supporto TOUGHBOOK ad alta velocità in tutto il continente.

Donald Maidment, Head of Customer Service di Panasonic Connect Europe, spiega: “Ci siamo sempre assunti la piena responsabilità dell’assistenza e delle prestazioni dei nostri dispositivi TOUGHBOOK, ed è questo che ci contraddistingue. Con questo investimento, stiamo ampliando l’ impegno preso. A differenza dei concorrenti che esternalizzano l’assistenza, manteniamo una linea diretta con i nostri clienti per tutto il ciclo di vita della loro flotta mobile”.

Sostenere l’innovazione all’edge

L’espansione di Panasonic supporta la rapida evoluzione della tecnologia sul campo. Con i modelli di intelligenza artificiale ora in esecuzione all’edge e il 5G che consente la connettività in tempo reale, le organizzazioni stanno spingendo intelligenza e processo decisionale più vicino al punto di servizio. Ciò crea una maggiore efficienza aziendale, ma aumenta anche la pressione sulla tecnologia per garantire il livello prestativo, ovunque e senza errori.

“I nostri centri di assistenza e soluzioni sono costruiti per affrontare questa sfida”, ha aggiunto Tucker. “Si tratta di molto più che semplici riparazioni e manutenzione: sono hub di abilitazione per la moderna forza lavoro mobile”.

Mobile-IT-As-A-Service: un modello di mobilità full-service

Oltre alla progettazione di soluzioni su misura, è da questi centri che Panasonic TOUGHBOOK fornirà il suo Mobile-IT-As-A-Service, un modello flessibile che combina hardware robusto, software su misura e servizi gestiti in un’unica soluzione scalabile e chiavi in mano. Sia che un cliente abbia bisogno di centinaia di tablet configurati per la logistica in prima linea o per la gestione end-to-end di migliaia di dispositivi mobili in più regioni, Panasonic offre un servizio su misura che soddisfa le esigenze di oggi e si evolve con esse domani.