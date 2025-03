Panasonic rivoluziona la gestione dell’IT mobile con TOUGHBOOK MaaS

Panasonic è pronta a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni gestiscono l’IT mobile con l’introduzione dell’innovativo TOUGHBOOK MaaS ovvero Mobile-IT As-A-Service: una soluzione completa che offre alle aziende un pacchetto end-to-end personalizzabile che include hardware robusto, software essenziale e supporto dedicato, senza costi iniziali e con un canone di abbonamento mensile altamente flessibile. La soluzione permette alla forza lavoro mobile di avere sempre accesso alla tecnologia e al supporto più recenti per migliorare continuamente l’efficienza e la produttività degli operatori sul campo.

I vantaggi del nuovo servizio proposto da Panasonic

Con l’economia as-a-service basata su abbonamento destinata a crescere del 18% all’anno e a valere 2,8 trilioni di euro entro il 2028, TOUGHBOOK MaaS di Panasonic offre una soluzione mobile affidabile e senza soluzione di continuità, in grado di adattarsi a specifici requisiti aziendali. Garantisce che i lavoratori mobili dispongano delle attrezzature e dell’erogazione dei servizi più aggiornati, senza l’onere di gestirle. Eliminando i rischi con un costo OPEX mensile prevedibile, TOUGHBOOK MaaS offre flessibilità e controllo, consentendo ai clienti di adattare rapidamente le soluzioni al variare delle necessità.

Al termine del periodo di abbonamento, i clienti possono scegliere di passare facilmente alle nuove soluzioni Panasonic TOUGHBOOK e di estendere o modificare il software e i servizi di supporto esistenti, in base alle loro esigenze. Per tutte le apparecchiature a fine vita, TOUGHBOOK MaaS supporta l’economia circolare estendendo il ciclo di vita dei dispositivi attraverso il ricondizionamento e il riutilizzo.

I pacchetti TOUGHBOOK MaaS su misura

Partendo dal principio che non esistono due aziende uguali, il servizio TOUGHBOOK MaaS offre pacchetti su misura che comprendono:

Servizi: supporto completo su misura per i lavoratori ipermobili, che garantisce una produttività ininterrotta attraverso il monitoraggio degli asset sul campo, fino ai servizi di manutenzione e integrazione.

supporto completo su misura per i lavoratori ipermobili, che garantisce una produttività ininterrotta attraverso il monitoraggio degli asset sul campo, fino ai servizi di manutenzione e integrazione. Software : applicazioni essenziali progettate per consentire ai lavoratori mobili di svolgere le proprie attività in modo più efficace.

: applicazioni essenziali progettate per consentire ai lavoratori mobili di svolgere le proprie attività in modo più efficace. Hardware : accesso ai dispositivi TOUGHBOOK di Panasonic, noti per la loro durata e affidabilità in ambienti difficili.

: accesso ai dispositivi TOUGHBOOK di Panasonic, noti per la loro durata e affidabilità in ambienti difficili. Ecosistema di dispositivi e accessori: una gamma di strumenti e accessori supplementari che migliorano l’esperienza di lavoro mobile, dalle batterie aggiuntive ai dispositivi speciali, passando per le soluzioni docking.

Siemens Mobility UK&I, azienda specializzata nel settore tecnologico, ha già scelto di adottare TOUGHBOOK MaaS presso il suo centro di assistenza per carrelli e sale montate nel Regno Unito. Gli ingegneri Siemens utilizzeranno i dispositivi Panasonic TOUGHBOOK per la gestione dei componenti, la registrazione della valutazione delle condizioni, le ispezioni con gemello digitale, la manutenzione, le istruzioni di lavoro, la comunicazione con i dipendenti e la conformità in materia di salute e sicurezza.

Il modello basato su abbonamento offre alle aziende la flessibilità di selezionare il livello di supporto in linea con le esigenze operative. Con un periodo contrattuale standard di 60 mesi, i prezzi partono da soli 33€ per utente al mese. Servizi aggiuntivi, come piani di manutenzione proattivi e opzioni di implementazione rapida, inclusa l’integrazione su veicolo, sono disponibili a fronte di un aumento nominale, garantendo alle aziende la possibilità di scalare le soluzioni all’evolversi delle necessità.

Dichiarazioni

“Questo è un altro grande esempio del nostro impegno nel garantire una rete ferroviaria più sicura e accessibile“, ha commentato Rick Evans, Head of Site IT di Siemens Mobility UK&I. “Mentre la tecnologia e i requisiti aziendali cambiano a un ritmo più veloce che mai, TOUGHBOOK MaaS garantisce ai nostri ingegneri di avere sempre accesso all’hardware, alle applicazioni e al supporto più recenti per fornire le migliori soluzioni di trasporto per la Gran Bretagna“.

Timo Unger, Head of Business Planning di Panasonic TOUGHBOOK, ha aggiunto: “TOUGHBOOK Mobile-IT As-A-Service offre una certezza professionale in un mondo incerto. Con questo servizio completo, eliminiamo le complessità associate alla gestione dell’infrastruttura IT mobile, consentendo alle aziende di concentrarsi sulla fornitura di servizi affidabili e ad alte prestazioni quando e dove necessario“.