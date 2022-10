Parallels lancia il nuovo programma per i partner

In linea con il recente rebranding, Alludo ha ridefinito il programma per i partner del suo marchio Parallels. Con quest’ultimo aggiornamento si ha una differenziazione più chiara del programma, con un portale dedicato ai partner Parallels che fornisce un supporto migliorato per rivenditori, distributori, MSP e fornitori di servizi cloud (CSP).

I partner potranno ora beneficiare di un solido programma di incentivi per la registrazione dei contratti, di obiettivi raggiungibili grazie a un più rapido ritorno sull’investimento (ROI), inoltre potranno usufruire di formazione tecnica e di vendita dal vivo e opportunità di certificazioni tecniche e molto altro.

Il programma offre tre livelli – Argento, Oro e Platino – con un’opzione dedicata ai Service Provider. È specificamente dedicato al marchio Parallels con le sue soluzioni di lavoro ibrido e da remoto Parallels RAS (Remote Application Server), Parallels Desktop per Mac Business Edition e ora anche Awingu, acquisito nel giugno 2022.