Panda: le cyber-offerte per garantire la migliore protezione antivirus

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday 2021, Panda Security presenta una serie di offerte speciali per rendere l’esperienza degli utenti del Web ancora più sicura e conveniente. Per questo ha previsto un’incredibile promozione, sia per i nuovi clienti sia per chi invece già si affida ai prodotti di Panda.

In particolare, come nuovo cliente, dal 22 al 28 Novembre sarà possibile acquistare Panda Dome Advanced che include la Protezione contro virus e minacce avanzate, la Protezione dei dati personali e il Controllo genitori per monitorare l’attività online dei propri figli – con il 60% di sconto sul costo annuale di € 46,99, pari a una spesa di soli €18,80.

Dal 29 al 30 Novembre, per celebrare il Cyber Monday sarà in offerta, sempre al 60% di sconto sul costo annuale, Panda Dome Complete al costo di 28,40€ rispetto ai 70,99€.

Ad un prezzo imbattibile è così possibile usufruire della migliore protezione antivirus per vivere la propria vita digitale con la massima tranquillità, su qualsiasi dispositivo, sfruttando i vantaggi offerti dalla protezione cloud. Le caratteristiche chiave e i continui progressi della protezione antivirus di Panda Security, (sistemi di gestione centrale, funzionalità aggiuntive antifurto e protezione privacy aggiuntiva per i dispositivi Android grazie al Blocco app) hanno già migliorato l’esperienza utente complessiva di milioni di navigatori del Web.

Panda Security non ha però pensato solo ai nuovi clienti. Infatti, chi è in possesso di un qualsiasi prodotto Panda e desidera rinnovare la propria protezione antivirus, può approfittare di questo momento per risparmiare il 60% sul prezzo di rinnovo.

In arrivo anche altre offerte per la stagione delle festività!