Patricia Murphy entra in Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, specialista mondiale della cybersecurity, annuncia la nomina di Patricia Murphy a VP Ecosystems, Partners and Strategic Alliances per EMEA & LATAM.

Patricia guiderà l’ecosistema EMEA e LATAM, con un ruolo chiave all’interno del team esecutivo di Helmut Reisinger, CEO EMEA e LATAM.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Patricia nel nostro team,” ha dichiarato Reisinger. “In questo momento critico per la cybersecurity e la trasformazione digitale, stiamo accelerando la solida attività di Palo Alto Networks per soddisfare le esigenze dei clienti con robuste partnership in tutte le nostre aree. La consolidata conoscenza di Patricia dell’ecosistema di partner, service provider, system integrator globali e partner industriali supporterà i nostri ambiziosi piani di crescita e quelli dei nostri clienti, contribuendo a rafforzare la posizione di Palo Alto Networks come partner di riferimento per la cybersecurity.”

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore tecnologico, Patricia Murphy si concentrerà sullo sviluppo di significative attività con tutti i nostri partner, inclusi gli MSSP, incrementando la presenza di Palo Alto Networks e garantendo un ecosistema diversificato e performante. In precedenza, Patricia ha ricoperto la posizione di Executive Managing Director Enterprise di Apple Francia. Durante il suo mandato, ha guidato con successo l’azienda francese verso la trasformazione digitale, con un approccio mirato allo sviluppo di un ecosistema strategico di VAR, SP, SI e MSP.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Palo Alto Networks in un momento così entusiasmante per l’azienda e non vedo l’ora di guidare l’organizzazione EMEA & LATAM. Insieme ai rispettivi team, svilupperemo relazioni strategiche in tutto l’ecosistema, per guidare la crescita e trarre grandi vantaggi per i clienti,” ha dichiarato Patricia Murphy.