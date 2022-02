Pexip è da oggi disponibile su Microsoft Azure

Pexip, lo specialista europeo nel settore della videoconferenza, ha annunciato la disponibilità della soluzione Enterprise Room Connector (ERC) sul Marketplace Microsoft Azure, il più completo mercato globale online di applicazioni e servizi certificati per l’esecuzione nel cloud di Microsoft Azure. La disponibilità nel Marketplace consente ai clienti di procurarsi la soluzione di Pexip in modo semplice ed efficiente attraverso i contratti esistenti con Microsoft, raggiungendo una base clienti più ampia e rendendone più facile l’utilizzo per i clienti.

Pexip è il primo Certified Video Interoperability (CVI) Partner da diversi anni a questa parte, sia per Microsoft Teams sia per Skype for Business. L’utilizzo di Microsoft Teams è cresciuto esponenzialmente anche a seguito dell’emergenza sanitaria e i clienti hanno sempre più necessità di integrare le loro soluzioni di videoconferencing esistenti nell’ambiente Teams. Pexip Enterprise Room Connector consente questa integrazione e fornisce al contempo un modo per i clienti di consolidare le loro soluzioni video nel cloud.

Effettuando i loro acquisti su Azure Marketplace, i clienti e i partner di canale hanno il vantaggio di usufruire di contratti di fornitura standardizzati, coperti dagli accordi che hanno già in essere con Microsoft, semplificando così la gestione delle forniture. Inoltre, poiché Pexip è Preferred Independent Software Vendor (ISV) Partner di Microsoft, i clienti finali hanno la sicurezza di un prodotto verificato e certificato dagli esperti di Microsoft. Il 95% circa delle aziende Fortune 500 utilizza Microsoft Azure ed è in grado di acquistare le proprie soluzioni attraverso il Marketplace.

“Abbiamo già molti clienti, ad esempio Accenture, Amnesty International, Beiersdorf, Nvidia e LinkedIn che utilizzano Pexip ERC, collegando senza soluzione di continuità i sistemi di videoconferencing di terze parti con le riunioni di Microsoft Teams e integrandole nei flussi di lavoro esistenti. Siamo entusiasti di rendere la soluzione di Pexip ancora più accessibile alle aziende grazie alla nostra presenza sul listino di Azure Marketplace”, ha dichiarato Åsmund Fodstad, Chief Revenue Officer di Pexip.

“Siamo molto contenti che Pexip abbia reso disponibili i propri prodotto attraverso il Marketplace aziendale di Microsoft. Abbiamo un lungo rapporto con Pexip e, con il crescente numero di nostri clienti che acquista il proprio software aziendale sul Marketplace, siamo convinti che questa sia per Pexip un’ottima opportunità per raggiungere questi clienti”, ha commentato John Henrik Andersen, Director of Partner Development, Microsoft Western Europe.

Fabio Sambrotta, Regional Sales manager di Pexip Italia, ha aggiunto: “Microsoft è uno dei più importanti partner di Pexip sul mercato italiano e siamo particolarmente soddisfatti di poter offrire le nostre soluzioni su Azure Marketplace. Le aziende sono sempre alla ricerca di soluzioni video efficaci, sicure e di semplice utilizzo e grazie a questo accordo possiamo rafforzare la nostra offerta di soluzioni interoperabili, andando a espandere ulteriormente la presenza di Pexip nel nostro Paese”.

Pexip commercializza le proprie soluzioni esclusivamente attraverso partner di canale e il suo inserimento nel Marketplace consente a questi ultimi di accelerare i loro cicli di vendita e di espandere la loro base clienti.

“In qualità di partner di canale di Pexip, in Kinly cerchiamo sempre di semplificare il percorso del cliente e con la disponibilità della soluzione di Pexip su Microsoft Azure Marketplace sarà più facile per i nostri clienti acquistarla e implementarla. Molti dei nostri clienti hanno la necessità di collegare sistemi video di diversi produttori, nonché una gamma di piattaforme di comunicazione diverse, e Pexip lo rende possibile. Questa è un’area di business importante per Kinly e vediamo la partnership con Microsoft come uno sviluppo positivo che ci aiuterà ad ampliare la nostra base clienti”, ha dichiarato Tom Martin, Managing Director & EVP Northern Europe, Kinly.