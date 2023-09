Pinnacle Awards: Canon ancora premiata

Le tecnologie di stampa di grande formato Canon hanno ricevuto ancora una volta l’ambito riconoscimento PRINTING United Alliance Pinnacle Awards, con sei Pinnacle Product Awards e un Pinnacle Technology Award. Il sistema Colorado serie M ha vinto nella categoria Roll-to-Roll/Hybrid/Flatbed New Technology, mentre i modelli Arizona 135 GT, 1380 GTF, 1380 XTF, 2380 GTF e 2380 XTF hanno trionfato vincendo in ognuna delle cinque categorie UV/Latex Flatbed. Canon si è anche aggiudicata il Pinnacle Technology Award per il suo innovativo inchiostro UVgel bianco.

Aperto a tutti i membri fornitori di PRINTING United Alliance, il concorso Pinnacle Product Award valuta i prodotti in commercio nel 2023. Quest’anno, oltre 160 partecipanti in 58 categorie, che hanno interessato le tecnologie analogiche, digitali, di produzione e non, sono stati giudicati da un gruppo altamente qualificato di esperti provenienti dal settore della stampa.

Colorado serie M e inchiostro UVgel hanno fatto colpo sui giudici

Canon ha immesso sul mercato a Marzo 2023 la pluripremiata Colorado serie M, una stampante modulare roll-to-roll con molteplici configurazioni e opzioni, tra cui quella per l’inchiostro bianco. Basata su una singola piattaforma che può essere configurata in funzione delle necessità dei clienti, la stampante offre facili aggiornamenti software e hardware che consentono agli utenti di potenziare il sistema in linea con le loro mutevoli esigenze. Gli utenti possono anche sfruttare gli esclusivi vantaggi prestazionali della tecnologia UVgel e stampare una vasta gamma di applicazioni avvalendosi del famoso inchiostro UVgel. La formulazione unica dell’inchiostro UVgel produce immagini lucide e opache, ora anche con inchiostro bianco, in un numero di passaggi inferiore eliminando tutti i problemi di pulizia degli ugelli e manutenzione normalmente associati all’utilizzo dell’inchiostro bianco. Tutto questo si traduce in stampe perfette con il minimo spreco e la massima produttività.

Dal suo lancio, Colorado serie M ha già aiutato molti utenti a incrementare i volumi di stampa e ampliare la propria offerta con nuove e preziose applicazioni in segmenti come, ad esempio, la decorazione d’interni, creando nuove opportunità nel settore della vendita al dettaglio e dell’ospitalità grazie all’inchiostro bianco e alla stampa su più layer.

Arizona vince cinque Pinnacle Product Awards

Quest’anno la famiglia Arizona ha vinto in tutte e cinque le categorie UV/Latex Flatbed.

Arizona 135 GT – UV/Latex Flatbed (meno di $100K)

– UV/Latex Flatbed (meno di $100K) Arizona 1380 GTF – UV/Latex Flatbed ($100K – $200K)

– UV/Latex Flatbed ($100K – $200K) Arizona 1380 XTF – UV/Latex Flatbed + Bianco ($100K – $200K)

– UV/Latex Flatbed + Bianco ($100K – $200K) Arizona 2380 GTF – UV/Latex Flatbed ($200K – $500K)

– UV/Latex Flatbed ($200K – $500K) Arizona 2380 XTF – UV/Latex Flatbed + Bianco ($200K – $500K)

Negli ultimi tre anni, Canon ha annunciato diversi sviluppi che hanno interessato il portfolio Arizona, tra i quali le innovazioni introdotte nella serie Arizona 2300 nel 2020, il lancio di Arizona 135 nel 2021 e, più recentemente, l’introduzione della tecnologia FLOW anche per la serie Arizona 1300, nel 2023.

La famiglia Arizona è progettata per supportare standard di produttività industriale e incrementare l’operatività con miglioramenti a livello di automazione che riducono al minimo gli interventi di manutenzione. I nuovi modelli Arizona dispongono della pluripremiata tecnologia di stampa VariaDot di terza generazione, garantendo una riproduzione di elevata qualità delle immagini sfruttando la goccia variabile. Grazie alla tecnologia FLOW, un’innovazione Canon che abbina un tavolo multi-origine senza zone con perni pneumatici di registrazione, non è più necessario mascherare o fissare i supporti sul piano. Gli utenti possono così produrre pannelli di forme o dimensioni diverse in modo più facile e veloce, risparmiando tempo prezioso.

Mathew Faulkner, EMEA Director, Marketing and Innovation, Wide Format Printing Group di Canon Europe, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di esserci ancora una volta aggiudicati numerosi Pinnacle Product Awards di PRINTING United Alliance, ed è molto gratificante ricevere riconoscimenti in diverse categorie di tecnologie di produzione. L’approccio Canon nei confronti della ricerca e dello sviluppo nel mercato della grafica di grande formato è guidato dalle esigenze dei nostri utenti da cui cerchiamo costantemente di imparare. Questi premi testimoniano il nostro approccio orientato al cliente e confermano l’impatto esercitato da queste soluzioni innovative sulle aziende dei nostri clienti. Siamo sicuri che le linee di prodotti Colorado e Arizona consentiranno ai nostri utenti di incrementare i profitti, ampliare le possibilità applicative con nuovi prodotti di elevato valore e creare nuove opportunità commerciali in settori come design d’interni, cartellonistica e packaging.”