Pioggia di DataMaster Lab Awards sugli scanner Epson

Epson si è aggiudicata sette DataMaster Lab 2022 Awards, a dimostrazione della versatilità e della qualità dei suoi prodotti che hanno superato i rigorosi test condotti nel laboratorio della società francese.

L’assegnazione di questi riconoscimenti avviene in un momento di forte slancio per la digitalizzazione, fondamentale per il supporto degli ambienti di lavoro ibridi e in remoto, oltre che per il miglioramento della sicurezza di documenti e flussi di lavoro. Risultati superiori in diverse categorie, tra cui “Best image quality“, “Easiest to use” e “Best user experience“, i prodotti Epson dimostrano di essere in grado di soddisfare le esigenze di utenti privati e aziende.

Gli scanner che hanno vinto il premio sono i seguenti:

– Epson DS-360W: migliore rapporto qualità dell’immagine/formato file;

– Epson DS-730N: migliore rapporto qualità dell’immagine/formato file, migliore esperienza utente;

– Epson DS-32000: migliore rapporto qualità dell’immagine/formato file, scanner più facile da utilizzare;

– Epson DS-30000: migliore rapporto qualità dell’immagine/formato file, scanner più facile da utilizzare.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia: «Siamo felici che i nostri prodotti siano stati riconosciuti da un ente così importante come DataMaster Lab. Questi premi, infatti, confermano tutti gli sforzi che la nostra azienda da sempre impiega nel produrre scanner di altissima qualità, ma allo stesso tempo molto semplici da usare ed integrare nei flussi di lavoro».

In riferimento alla qualità delle immagini, Edward Bilson di DataMaster ha affermato: «La maggior parte dei produttori di soluzioni di imaging offre funzionalità per la compressione dei file grazie alle quali è possibile ridurre di dieci o più volte le dimensioni e i relativi costi di archiviazione. Tuttavia, nel tentativo di ridurre al minimo le dimensioni dei file, la qualità delle immagini potrebbe risentirne: gli scanner che si sono aggiudicati il nostro premio creano documenti pdf di piccole dimensioni archiviabili sul cloud a costi ridotti, senza compromettere la qualità dei contenuti digitalizzati».

A proposito degli scanner che hanno vinto il premio per la migliore esperienza utente, Bilson ha commentato: «I modelli vincitori in questa categoria offrono un’ampia gamma di funzionalità intuitive e gestiscono meglio anche gli originali, se confrontati con i dispositivi della concorrenza sottoposti agli stessi test nel laboratorio indipendente di DataMaster Lab. A una maggiore efficienza corrisponde una maggiore produttività delle persone».