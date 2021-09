Premio Gabriele Basilico: Epson si conferma sponsor tecnico

Epson Italia continua a supportare il Premio Internazionale di Fotografia di Architettura e Paesaggio Gabriele Basilico, l’iniziativa organizzata da Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, Studio Gabriele Basilico e Fondazione Studio Marangoni per ricordare il grande fotografo che ha dedicato la sua vita professionale al mondo dell’architettura e al tema del paesaggio e che, nel 2011, è stato l’autore scelto per il Calendario Epson.

Anche per la terza edizione, l’azienda conferma l’impegno verso la fotografia e la sua promozione e mette a disposizione la propria tecnologia di stampa, standard riconosciuto e utilizzato da molti grandi fotografi internazionali e italiani.

Le fotografie del vincitore Michele Borzoni saranno esposte nella mostra “Mapping the rust”, che si terrà dal 6 al 17 settembre presso Ordine e Fondazione Ordine Architetti Milano, in via Solferino 17. Gli scatti descrivono gli spazi di lavoro proponendo una ricerca visiva sui cambiamenti sociali, economici e politici a Nord-pas de Calais, una zona deindustrializzata nel Nord della Francia, che, un tempo prospera per la presenza di carbone, acciaio e materie tessili, ha vissuto un impoverimento a causa di globalizzazione e delocalizzazione, come accaduto in altre zone in Europa, dalle Midlands in Inghiterra fino a Taranto in Italia.

Queste le parole della giuria che ha premiato il progetto per “il metodo chiaro e rigoroso che integra le figure dei lavoratori all’ambiente e per la scelta importante di creare uno stretto legame tra paesaggio, economia e politica”.

L’impegno di Epson è stato di mettere al servizio del racconto fotografico la propria tecnologia di stampa, riconosciuto standard di alta qualità, valorizzando ogni passaggio su carta Epson Luster, in un’ampia varietà di formati.