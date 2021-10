Prestazioni Cambium per la rete di Perth, in Australia

Cambium Networks ha annunciato che Pentanet, una telco australiana basata a Perth, sta costruendo neXus, una rete fixed wireless multi-gigabit nell’area metropolitana di Perth, per fornire l’accesso a Internet agli abbonati aziendali e residenziali. Velocità estremamente elevate saranno raggiunte estendendo la loro infrastruttura esistente, costituita da 300 km di fibra “dark” con la piattaforma wireless fissa cnWave a 60 GHz di Cambium Networks, utilizzando Terragraph, una tecnologia mesh sviluppata da Facebook Connectivity.

Il risultato saranno prestazioni di rete che anche i videogiocatori più esigenti apprezzeranno.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Stephen Cornish, CEO di Pentanet: «Nel 2019, Perth è stata segnalata come la seconda più bassa velocità di Internet di tutte le capitali australiane, ma sappiamo che deve cambiare, e in fretta. Applicazioni ad elevata larghezza di banda e sensibili alla latenza come il cloud gaming stanno già trasformando le esigenze di connettività e le velocità gigabit affidabili sono il futuro di Perth. Con la tecnologia cnWave a 60 GHz di Cambium Networks, neXus di Pentanet sta facendo un salto di qualità nella connettività Internet in tutta la città, a velocità gigabit. Utilizzando la nostra infrastruttura di rete wireless fissa esistente, Pentanet può implementare rapidamente la tecnologia wireless di nuova generazione per creare neXus».

Per Atul Bhatnagar, presidente e CEO di Cambium Networks: «I nostri team di sviluppo e supporto stanno collaborando a stretto contatto con il team Pentanet per garantire che la nostra soluzione possa scalare rapidamente ed essere in grado di fornire connettività in tutta Perth. Stanno aprendo la strada a una nuova era delle comunicazioni con il loro modello di business e l’architettura di rete».

La tecnologia a banda larga fixed wireless multi-gigabit di Cambium Networks e la gestione centralizzata sono ideali per le applicazioni urbane. La soluzione fornisce prestazioni e affidabilità a banda larga wireless multi-gigabit a una frazione del costo della fibra. Con cnWave a 60 GHz, Pentanet può implementare rapidamente reti ibride per estendere l’impianto in fibra fino alle sedi dei clienti, accelerando i tempi di ricavo con costi operativi e di capitale inferiori. Questo video descrive in dettaglio il valore offerto da Pentanet.

Gli elementi della soluzione cnWave a 60 GHz di Cambium Networks includono:



• Nodo di distribuzione V5000 – Dotato di due settori che coprono fino a 280 gradi con beamforming. Un singolo V5000 può connettere fino a 30 dispositivi, includendo fino a quattro nodi di distribuzione. Il V5000 può essere utilizzato per configurazioni punto-punto (PTP), punto-multipunto (PtMP) e mesh.

• Nodo client V3000 – Dotato di un’antenna ad alto guadagno da 44,5 dBi con beamforming, i nodi client possono supportare fino a 3,8 Gbps, con la possibilità di velocità ancora più elevate in futuro, con channel bonding per entrambe le configurazioni PtMP e PTP.

• Nodo client V1000: offre beamforming ad ampio raggio da 80° per una facile installazione. Alimentato da 802.3af PoE, V1000 supporta throughput gigabit in un form factor compatto e facile da installare

L’ultima aggiunta al portafoglio di soluzioni fabric wireless multi-gigabit di Cambium Networks, cnWave a 60 GHz è completamente integrato nella gestione cloud end-to-end LINKPlanner e cnMaestro che fornisce una visione unificata dell’intera rete. La soluzione offre connettività affidabile e sicura per utenti residenziali, scuole, aziende e attività industriali a un basso Total Cost of Ownership.

Qui il video