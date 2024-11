ReeVo firma accordo di distribuzione con ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura e di sicurezza IT annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione dei servizi forniti da ReeVo, service provider europeo di cloud e cybersecurity focalizzato nel fornire ai clienti i massimi livelli di sicurezza, protezione e compliance.

Cloud e Cyber Security si fondono nell’offerta di ReeVo

Da oltre 20 anni ReeVo protegge e custodisce nella sua “cassaforte digitale” il patrimonio di dati delle aziende. Unico service provider a concepire nativamente il cloud insieme alla cybersecurity, ReeVo garantisce a dati e applicazioni il massimo livello di continuità operativa, performance e sicurezza. Con la collaborazione di una rete capillare di Partner certificati, ReeVo è in grado di fornire servizi avanzati di infrastruttura, cybersecurity e data protection, facendo leva su un sistema di data center proprietari, localizzati in ognuna delle nazioni in cui opera. I servizi offerti includono IaaS, PaaS, Cloud Backup, Cloud Storage, Cloud Native, Kubernetes, DevOps, Cyber sicurezza preventiva e difensiva, SOC H24/7/365, Incident Detection & Response.

Azienda 100% orientata al canale, ReeVo garantisce ai partner il massimo livello di collaborazione, strumenti semplificati per la gestione dei servizi e un programma di partnership ricco di vantaggi e incentivi.

Dichiarazioni

Nel commentare l’accordo, Carmelo Pesce, Head of Channel ReeVo Cloud and Cyber Security Italy & Spain, ha affermato: “Il nostro costante cammino di crescita ci porta cercare nuove partnership qualificate con realtà consolidate e di spessore. Siamo quindi orgogliosi dell’accordo di distribuzione siglato con ICOS che, come distributore a valore, ci aiuterà ad attrarre nell’ecosistema ReeVo, un numero sempre maggiore di realtà di canale”.

Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha a sua volta voluto sottolineare il valore della collaborazione con ReeVo. “L’adozione di soluzioni full-cloud o ibride è una scelta ormai generalizzata delle organizzazioni che vogliono contenere i costi e guadagnare flessibilità. Poter contare su un provider che offre infrastruttura as-a-service e sicurezza in un unico ambiente fortemente integrato è sicuramente un vantaggio in termini di efficacia e facilità di gestione. Sono certo che i nostri partner e i loro clienti ne apprezzeranno le peculiarità, contribuendo attivamente alla crescita del business con ReeVo”.