Reti ed Exabeam: partner per la sicurezza

Reti, player italiano attivo nel settore dell’IT Consulting, specializzato nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ed Exabeam, realtà californiana riconosciuta specializzata nelle soluzioni SIEM (Security Information and Event Management), hanno siglato una partnership per aiutare le organizzazioni a proteggersi dagli attacchi alla sicurezza informatica.

In questo ambito, si adopereranno infatti in un’intesa sinergica per permettere ai clienti di avere una protezione più efficace e tempestiva sia alle minacce più comuni sia a quelle più critiche e difficili da identificare. In particolare, grazie alla piattaforma Exabeam Fusion SIEM, annoverata tra i cosiddetti “Next-Gen SIEM”, distribuita nel cloud e che sfrutta l’apprendimento automatico e l’automazione, si potranno aggregare dati significativi e provenienti da più fonti, individuare le minacce, aumentare la produttività e fornire un rilevamento, un’indagine e una risposta più veloce ed efficace agli eventi che minacciano la sicurezza.

Uno dei punti di forza, infatti, è il suo motore UEBA (User and Entity Behavior Analytics), che utilizza tecnologie di analisi innovative basate sull’intelligenza artificiale, fra cui machine learning e deep learning, per scoprire e identificare comportamenti anomali e rischiosi da parte di utenti, macchine o altre entità sulla rete aziendale.

Reti, con professionisti specializzati in Cyber Security, offrirà le proprie competenze per supportare i clienti nell’adozione della soluzione, tramite una rapida implementazione e le necessarie linee guida, al fine di risolvere in maniera proattiva l’insorgere di incidenti di sicurezza.

“Questa nuova collaborazione con Exabeam è un tassello molto importante rispetto ai numerosi progetti che stiamo portando avanti nell’ambito della Cyber Security”, ha affermato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. “Il tema della sicurezza informatica, infatti, è sempre più presente nella nostra quotidianità, personale e lavorativa, ed è alla base della trasformazione digitale. È quindi vitale proteggersi dalle crescenti minacce informatiche, che aumentano quotidianamente. Le soluzioni Exabeam sono, secondo noi, all’avanguardia in questo settore, con strumenti tattici di nuova generazione per la raccolta dei dati e l’analisi dei comportamenti, così da rilevare prontamente gli attacchi e automatizzare le risposte agli incidenti. Grazie a questa importante partnership e unitamente alle forti competenze sviluppate negli anni dai nostri professionisti, continueremo a sostenere le aziende nel loro percorso di salvaguardia delle informazioni digitali, riducendo in modo significativo gli attacchi informatici e i danni ad essi associati”.

“Reti rappresenta una realtà consolidata nel mercato ICT italiano e siamo felici che abbia scelto Exabeam come piattaforma SOC da proporre ai suoi clienti e al mercato per aumentare visibilità e protezione proattiva dai più moderni attacchi informatici” ha affermato Paolo Cecchi, Regional Sales Director per il Sud Europa di Exabeam. “La trasformazione digitale sta aumentando il perimetro che le organizzazioni devono proteggere da attacchi informatici sempre più difficili da rilevare e investigare, che sfruttano la compromissione di credenziali di utenti interni per passare inosservati. In questo scenario le soluzioni SIEM di tipo legacy faticano a causa dell’elevato effort umano richiesto per inseguire gli attaccanti. L’adozione di soluzioni come Exabeam, che permettono di automatizzare il rilevamento, l’indagine e la risposta alle più moderne minacce informatiche, permette alle organizzazioni di migliorare la propria capacità di detection e investigazione e di essere pertanto più veloci nella risposta agli attacchi informatici”.