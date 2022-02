Ricoh ottiene lo status di charter member nel Microsoft Content Services Partner Program

Ricoh ha conseguito lo status di “charter member” nell’ambito del Microsoft Content Services Partner Program. Questo programma include i partner di Microsoft in grado di offrire soluzioni e servizi completi che interconnettono il workplace e rendono il content management “intelligente” con l’obiettivo di:

· aiutare le persone a trarre valore dalla conoscenza aziendale grazie a un miglior accesso alle informazioni, alle risorse e alle competenze

· implementare una gestione dei contenuti basata su categorizzazione “intelligente” e automazione dei processi

· aumentare la sicurezza dei dati anche in un’ottica di compliance

Alberto Mariani, Senior Vice President, Digital Innovation, Ricoh Europe, commenta: “Il raggiungimento dello status di “charter member” rappresenta la riconferma del nostro approccio customer first e delle nostre competenze nell’ambito dei servizi digitali. Gli effetti della pandemia hanno accelerato la digital transformation delle aziende che hanno infatti necessità di diventare sempre più agili e di migliorare la collaborazione tra le persone, ovunque si trovino. In questo contesto, i clienti di Ricoh chiedono di essere supportati nello sviluppo di Intranet direttamente integrate a Microsoft Teams e alle loro soluzioni per la gestione dei documenti e delle informazioni. Microsoft Viva è la risposta a questa esigenza”.

Si tratta di una piattaforma che migliora l’experience dei dipendenti integrando comunicazioni conoscenze, formazione, risorse e dati analitici nei flussi di lavoro. Basata sulla tecnologia Microsoft 365 e disponibile all’interno di Microsoft Teams, Microsoft Viva promuove una cultura che incoraggia le persone e i team a collaborare.

Lo status di “charter member” attesta le competenze di Ricoh in relazione a questa piattaforma e ai differenti moduli che la compongono:

· Viva Connections: un’applicazione progettata per migliorare la gestione delle informazioni a vantaggio degli information worker e di coloro che lavorano sul campo

· Viva Insights: un sistema basato sull’analisi dei dati che, nel rispetto totale della privacy, migliora la produttività e il benessere dei dipendenti

· Viva Learning: un hub centralizzato per la gestione della formazione

· Viva Topics: uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la gestione della conoscenza aziendale

Ricoh ha dimostrato la propria expertise in tutti questi ambiti lavorando in sinergia con Lantra, azienda leader nella formazione. In particolare, Ricoh ha sviluppato tool e soluzioni che abilitano la trasformazione digitale, riducono i volumi di documenti cartacei e migliorano la gestione dei workflow. Tra i principali risultati raggiunti vi sono la riduzione delle tempistiche per la gestione dei processi IT (da tre giorni a pochi secondi) e un più rapido time-to-market.

Alberto Mariani aggiunge: “Offrire una digital experience ai massimi livelli è diventata una priorità per le aziende. Siamo orgogliosi di aver raggiunto lo stato di charter member perché questo dimostra la nostra capacità di valorizzare il potenziale umano grazie ai benefici offerti dalle tecnologie”.