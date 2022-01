Ricoh premiata da Keypoint Intelligence

La serie Ricoh IM 2500 ha ricevuto il premio BLI Winter 2022 grazie alle performance dimostrate, alla sua facilità d’uso e alla semplicità di interfacciamento con il cloud.

I riconoscimenti BLI Picks vengono assegnati due volte all’anno ai prodotti e ai sistemi per l’ufficio che hanno registrato le migliori prestazioni durante i rigorosi test di laboratorio condotti da Keypoint Intelligence.

Nell’ambito dei BLI Winter 2022 Pick Award, la serie Ricoh IM 2500 – che include tra l’altro la soluzione A3 in banco e nero Ricoh IM 2500(A) – è stata premiata nella categoria “Outstanding 25-ppm A3 MFP”.

Tra le funzionalità di questa serie messe in evidenza da Keypoint Intelligence vi sono: · Always Current Technology: gli utenti possono accedere in modo rapido ad app e aggiornamenti · La piattaforma Smart Integration: i sistemi multifunzione possono essere interfacciati a servizi cloud di terze parti per una migliore gestione di app e flussi documentali, anche mediante differenti dispositivi · Lo Smart Operation Panel: le soluzioni sono semplici da utilizzare e i workflow più veloci ed efficienti · Smart Device Connector: le funzioni di stampa, copia, scansione e fax possono essere gestite in modo sicuro sia da dispositivi Android che iOS

Pete Emory, Director of Research & Lab Services, Keypoint Intelligence, commenta: “La serie Ricoh IM 2500 ha vinto l’Award dimostrando performance eccezionali e costanti durante tutti i test svolti. Dall’affidabilità alla semplicità di utilizzo: tutti gli otto dispositivi rispondono in modo efficace alle esigenze del mercato, superando addirittura le aspettative. Inoltre, grazie alle caratteristiche particolarmente indicate per gli attuali contesti di lavoro ibrido – come ad esempio l’integrazione con il cloud e con piattaforme mobile e software – le soluzioni Ricoh sono ideali per gli uffici di oggi e di domani”.

Harald List, Director EMEA Product Management, EMEA Marketing, aggiunge: “Supportiamo i nostri clienti nel percorso verso la trasformazione digitale in cui sono necessarie tecnologie produttive, sicure, accessibili e semplici da utilizzare. La serie Ricoh IM 2500 è un esempio della nostra capacità di rispondere alle dinamiche esigenze dei clienti grazie a soluzioni sostenibili e affidabili. Il premio ricevuto attesta il nostro impegno nella trasformazione degli ambienti di lavoro per valorizzare il potenziale umano grazie ai benefici offerti dalle tecnologie”.