RS Group presenta RS Integrated Supply

RS, marchio di RS Group, fornitore omnicanale globale di prodotti e servizi a valore aggiunto, annuncia la fusione delle sue attività globali di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) sotto un unico marchio, RS Integrated Supply.

RS Integrated Supply sarà l’unico fornitore di soluzioni di fornitura integrate, in grado di raggiungere clienti attuali e nuovi in ogni parte del mondo. Fornirà servizi per la gestione degli stoccaggi e per l’approvvigionamento esterno che favoriscono la produttività sostenibile e l’affidabilità delle catene di fornitura MRO. RS punta a garantire, anche attraverso l’adozione di una governance ambientale, sociale e aziendale (ESG), la manutenzione, la riparazione e il corretto funzionamento di attrezzature, macchinari e risorse quotidianamente utilizzate da un’azienda all’interno del processo produttivo, all’interno di uno scenario fortemente segnato dalla pandemia di Covid-19 nel quale emerge l’importanza di implementare piani per garantire la business continuity e affrontare le criticità del “new normal”.

RS ha acquisito IESA in Europa e, in un secondo momento, Syvonos negli Stati Uniti per rafforzare la propria offerta di soluzioni. Negli ultimi mesi, le due aziende hanno compiuto un percorso verso l’integrazione in un’unica divisione, così da sprigionare il loro massimo potenziale.

Il passaggio a RS Integrated Supply segna il primo passo della transizione del Gruppo verso il consolidamento dei suoi marchi operativi sotto un’unica e forte identità. Negli ultimi mesi RS ha intrapreso un viaggio verso l’eccellenza e avviato un programma di rebranding che unirà l’azienda sotto “Un marchio. Un team. Una cultura”. Ci riuscirà grazie alla strategia che ha adottato, rinominata The RS Way, con la quale punta a garantire efficienza, sostenibilità e scalabilità ai suoi stakeholder a livello globale.

Attraverso la sua operatività globale, RS Integrated Supply serve realtà industriali multisito in Nord America, Regno Unito ed Europa, per fare alcuni esempi. L’azienda ha uffici a Warrington, nel Regno Unito, e a Radnor, in Pennsylvania. Le soluzioni di approvvigionamento e di stoccaggio si basano su piattaforme digitali proprietarie all’avanguardia, che consolidano le informazioni raccolte e favoriscono il miglioramento delle prestazioni. La tecnologia standardizzata, l’integrazione delle piattaforme e la semplificazione dei servizi migliorano l’accessibilità e l’efficienza, garantendo una qualità uniforme tra le aziende di tutto il mondo. Le piattaforme forniscono informazioni predittive oltre ai dati storici, con report e approfondimenti forniti attraverso la raccolta, la pulizia e la standardizzazione dei dati.

L’eccellenza operativa, la sostenibilità e il miglioramento continuo sono integrati in tutti i processi e i servizi e ottimizzano la catena di fornitura end-to-end e la corrispondenza tra i dati di manutenzione, l’inventario, i modelli di acquisto e di consumo.

“Il nostro passaggio a RS Integrated Supply offre il valore combinato delle soluzioni MRO di IESA e Synovos alle imprese di tutto il mondo”, commenta Debbie Bowring, Presidente di RS Integrated Supply. “In qualità di unico marchio globale, le nostre soluzioni di approvvigionamento e di stoccaggio abilitate dalla tecnologia digitale e le nostre competenze ingegneristiche offrono ineguagliabili livelli di affidabilità, consolidamento, standardizzazione ed efficienza dei costi complessivi lungo tutta la catena di approvvigionamento”.