Salvatore Marcis a capo del canale Trend Micro

Trend Micro ha nominato Salvatore Marcis come nuovo Head of Channel and Territory Sales.

La nuova carica di Salvatore si inserisce nel percorso di rinnovamento che vede Trend Micro Italia impegnata a valorizzare figure giovani e altamente qualificate, in grado di combinare nuovi paradigmi e approcci, all’autorevolezza di un’azienda riconosciuta per l’expertise e l’efficacia delle proprie soluzioni di cybersecurity. Questo mix esclusivo permetterà di incrementare ulteriormente l’attenzione continua verso partner e clienti raggiungendo risultati ambiziosi e sfidanti.

Marcis, classe 1985, vanta una esperienza di quasi 20 anni nel mondo IT. Grazie alle sue doti tecniche e commerciali, ha assunto ruoli di rilievo in importanti realtà IT e di security, gestendo progetti complessi per clienti strategici di fascia enterprise. Entrato in Trend Micro nella primavera del 2017 come Senior Pre-Sales Engineer, ha assunto poco dopo la carica di Technical Director, diventando responsabile di tutte le attività di pre-vendita e di supporto in Italia, contribuendo all’importante crescita della country italiana.

Come Head of Channel and Territory Sales, Salvatore avrà il duplice compito di sviluppare e consolidare i rapporti con l’ecosistema di distributori e partner tecnologici, e di generare nuove opportunità di business per raggiungere in maniera ancora più capillare e proficua i clienti sul territorio nazionale.

“Sono entusiasta di ricoprire questa nuova carica e di lavorare a stretto contatto con il team di canale e territorio”. Ha dichiarato Salvatore Marcis. “Iniziare questa nuova sfida professionale all’interno di Trend Micro è per me fonte di grande motivazione e orgoglio. Lavoro in Trend Micro da oltre sei anni e credo fortemente nei valori dell’azienda, sono sicuro che con questa nuova organizzazione riusciremo a raggiungere livelli di eccellenza ancora più importanti”.