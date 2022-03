Scott Plutko di Saviynt premiato da CRN tra i ‘Channel Chief’ dell’anno

Saviynt fornitore leader di soluzioni intelligenti di identità e governance degli accessi, comunica che CRN, testata di The Channel Company, ha inserito Scott Plutko, Senior VP Global Partners Organization di Saviynt, nella lista 2022 dei Channel Chief. Il premio annuale Channel Chief di CRN individua i migliori executive tra i vendor del canale IT che si sono distinti per competenza, autorevolezza e innovazione nella gestione del canale IT.

Una giuria di direttori di CRN ha selezionato i vincitori sulla base della loro dedizione alle attività di canale, sul livello di reputazione nel settore e sui risultati raggiunti nella spinta del canale. I Channel Chief 2022 sono leader influenti che contribuiscono a sviluppare il canale IT con strategie innovative, programmi e partnership.

Scott Plutko vanta più di 31 anni di esperienza nel settore della tecnologia e ha sviluppato con successo partnership nelle Americhe e a livello globale. Dirige l’organizzazione internazionale dei partner di Saviynt, in cui gestisce canale, provider di servizi gestiti e relazioni con partner tecnologici, offrendo le innovative soluzioni di identità e sicurezza dell’azienda ai clienti internazionali Global 2000.

Sotto la sua leadership negli ultimi due anni, il team di canale di Saviynt ha elaborato un programma di servizi gestiti, formando professionalmente migliaia di dipendenti dei partner in tutta l’area geografica. Inoltre, nel 2021, il programma di canale dell’azienda ha raggiunto con successo una segmentazione specifica per settore con molti partner, tra cui sanità, tecnologia, media, telecomunicazioni, servizi governativi e finanziari.

“Sono onorato di essere stato inserito nella lista dei Channel Chief 2022 di quest’anno”, ha affermato Plutko. “Abbiamo raggiunto un’enorme influenza presso i nostri partner, aumentando il loro business di oltre il 140% in tutti i segmenti di mercato nel 2021. Questa crescita deriva principalmente dall’impegno costante di Saviynt nel sostenere i partner e consolidare relazioni e investimenti con loro. Siamo impazienti di scoprire cosa ci riserverà il 2022″.

“Il riconoscimento “Channel Chief 2022 di CRN è riservato esclusivamente ai principali leader di canale che progettano, promuovono e realizzano costantemente programmi e strategie efficaci per i partner”, ha affermato Blaine Raddon, CEO di The Channel Company. “Siamo entusiasti di premiare il lavoro e il costante impegno che questi manager dedicano nel promuovere l’innovazione del business, implementando per i partner solidi programmi volti al successo del canale”.