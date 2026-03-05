Sell With Confluent: è arrivato il nuovo programma di canale di Confluent

Confluent, pioniere dello streaming di dati, annuncia “Sell With Confluent”, il nuovo programma dedicato ai reseller che offre ai system integrator tutto ciò di cui hanno bisogno per incrementare le vendite e far crescere le proprie attività nel mercato delle piattaforme di data streaming. Il programma è semplice e offrirà preventivi automatizzati, approvazioni immediate e fondi di co-marketing per alimentare la crescita. I partner di Confluent possono così ampliare rapidamente le proprie attività legate allo streaming di dati e soddisfare le esigenze dei clienti grazie a soluzioni in tempo reale.

Secondo il Data Streaming Report 2025, lo streaming dei dati è un’importante priorità strategica per l’86% dei responsabili IT. È una tecnologia cruciale per la maggior parte delle aziende moderne e crea un’enorme opportunità per i system integrator, che possono soddisfare la domanda dei clienti e guidare il mercato con soluzioni in tempo reale. Tuttavia, i modelli tradizionali frenano i rivenditori a causa di processi di approvazione complessi, strutture di incentivi poco chiare e cicli di trattativa lunghi. “Sell With Confluent” affronta queste sfide fornendo ai partner gli strumenti e le competenze per vendere più velocemente e acquisire quote di mercato.

“I nostri partner sono consapevoli che le aziende hanno bisogno di una piattaforma di streaming dei dati e vedono la domanda crescere ogni giorno”. Afferma Kamal Brar, Senior Vice President, Partners and Technology Group di Confluent. “Sell With Confluent risolve il problema delle approvazioni lente, dei prezzi poco chiari e dei processi complicati. Lo abbiamo reso semplice, per permettere al nostro ecosistema di partner di poter sfruttare questa opportunità”.

“Il mercato EMEA sta subendo una rapida trasformazione e il nostro nuovo programma dedicato ai reseller consente ai partner in tutta la Regione di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con le organizzazioni che stanno affrontando le complessità dei dati in tempo reale e dell’intelligenza artificiale in un contesto normativo diversificato, stiamo ampliando la nostra rete di esperti certificati a livello nazionale per consentire ai clienti di sbloccare il valore trasformativo e le informazioni ricavate dai dati”, ha aggiunto Radhika Kapur, Area Vice president, Partners and Technology Group, EMEA di Confluent.

Potenziare i partner con il Data Streaming

“Sell With Confluent” si basa su tre pilastri progettati per aiutare i system integrator a chiudere i contratti più velocemente, guadagnare di più su ogni transazione e ampliare le practice di data streaming con fiducia:

· Più profittabilità e incentivi. Confluent ha ristrutturato lo schema di premi per garantire che i partner siano altamente ricompensati in caso di chiusura degli accordi. Questo crea l’opportunità per offrire ai clienti sconti a due cifre, altamente competitivi sul mercato.

· Automazione ad alta velocità. Nuovi strumenti di quotazione self-service consentono di generare preventivi istantanei, con sconti applicati automaticamente. I partner beneficiano inoltre della protezione dei deal, per la salvaguardia delle rispettive opportunità. Questo garantisce che gli investimenti nella pipeline siano sicuri.

· Marketing strategico e investimenti congiunti. Il Business Investment Fund (BIF) fornisce l’accesso a fondi di coinvestimento per attività di marketing che includono workshop, eventi locali e programmi per il coinvolgimento dei clienti. I partner possono sfruttare playbook locali predefiniti per massimizzare la rilevanza e l’impatto nella propria area.