SentinelOne è da premio per CRN

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha annunciato il riconoscimento della propria soluzione Singularity XDR come prodotto dell’anno 2021 per la protezione e la sicurezza degli endpoint.

Il premio è il risultato di un sondaggio di prodotto, condotto su scala industriale, che analizza la tecnologia, la redditività, le opportunità di profitto per i partner e la domanda dei clienti tra i principali vendor.

SentinelOne si distingue dai propri competitor per la continua innovazione e per il rapido sviluppo di un go-to-market su scala globale. Secondo CRN, “la decisione di SentinelOne di affidarsi a partner per l’implementazione di servizi, si contrappone a quella di CrowdStrike, che possiede un ampio portafoglio di soluzioni offerte dai vendor tra cui: valutazione, consulenza, assistenza tecnica, gestione e risposta agli incidenti“. Ad oggi, molti partner tecnologici sono diventati leader di settore attraverso Singularity XDR, sostituendo all’interno delle aziende gli antivirus legacy e altri prodotti next-gen definitivamente.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Nicholas Warner, COO di SentinelOne: «Abbiamo sviluppato una piattaforma XDR cloud-native che può essere implementata rapidamente su tutti i principali sistemi operativi e infrastrutture cloud, garantendo visibilità, protezione e risposta automatizzata attraverso l’AI. La nostra azienda si contraddistingue per tecnologia, innovazione e approccio partner-friendly, definendo un vantaggio competitivo solido e duraturo».

Il servizio Vigilance MDR di SentinelOne si è classificato come finalista nella categoria 2021 CRN Managed Detection and Response. L’offerta Vigilance MDR è un altro esempio di una strategia di go-to-market e di prodotto differenziata che si affianca al partner per offrire prodotti e servizi efficienti ed efficaci. Vigilance MDR supporta gli analisti del SOC con una tecnologia a velocità di macchina al passo con il panorama attuale delle minacce.