IBM watsonx Gold 100: TD SYNNEX apre le porte dell’AI ai Partner

IBM e TD SYNNEX uniscono le forze per abilitare i partner alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale.

TD SYNNEX ha annunciato il lancio del programma IBM watsonx Gold 100, che ha l’obiettivo di reclutare 100 partner e fornire loro le risorse necessarie per raggiungere lo status di partner Gold di IBM. I partner di livello Gold metteranno a frutto le opportunità offerte da IBM watsonx grazie a una combinazione della tecnologia IBM e le competenze a valore aggiunto di TD SYNNEX.

A livello globale, il numero di partner che pianificano di offrire soluzioni AI è aumentato del 625% in solo un anno, secondo il TD SYNNEX Direction of Technology Report. Ma secondo IDC, l’80% dei partner non sfrutterà appieno il potenziale di crescita e sviluppo legato all’AI nel 2024 a causa dell’incapacità di identificare opportunità immediate rilevanti per il loro profilo aziendale.

TD SYNNEX con IBM per accelerare gli investimenti in Intelligenza Artificiale

“Quando si tratta di investimenti in AI, può essere difficile per i partner sapere da dove iniziare, quindi miriamo a fornire non solo soluzioni, ma anche guida, formazione e abilitazione per aiutarli a navigare con successo nella rivoluzione dell’AI. IBM watsonx Gold 100 è un esempio di come il nostro programma Destination AI può aiutare i partner a sfruttare l’enorme opportunità di crescita disponibile attraverso l’AI, incluse le opportunità rese possibili dalla piattaforma IBM watsonx“, ha detto Sergio Farache, Executive Vice President Strategy and Global Technology Business di TD SYNNEX.

“L’approccio ancora una volta è fondamentale e non può che essere basato sulla costruzione di competenze nuove. Insieme a IBM abbiamo messo in campo investimenti importanti per produrre asset da mettere a disposizione dell’ecosistema sui quali costruire la propria value proposition. Accompagniamo i Business Partner in tutte le fasi del loro percorso di costruzione delle competenze relative all’Intelligenza Artificiale: dalla creazione delle basi tecniche e commerciali al disegno e al deployment delle soluzioni basate sulla piattaforma watsonx; il tutto fornendo ambienti di demo costruiti sui loro casi cliente e competenze di livello internazionale. All’ecosistema chiediamo la vision strategica e la voglia di seguirci nel percorso, noi ed IBM mettiamo a disposizione competenze ed esperienza per creare innovazione insieme,” ha concluso Vincenzo Bocchi, Sr. Director Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy.

“L’impatto dirompente dell’AI è stato uno dei messaggi maggiormente condivisi durante la conferenza annuale IBM Think 2024. Le stime attuali indicano che aggiungerà circa 4 trilioni di dollari alla produttività annuale del PIL entro il 2030 a livello globale. Nonostante l’entusiasmo e l’interesse sempre più crescente verso questa tecnologia siamo ancora lontani dai livelli di adozione sperati. La proposta di IBM è la piattaforma watsonx, che ha lo scopo di contribuire a facilitare l’accelerazione delle implementazioni dell’AI fornendo un ambiente affidabile in cui i clienti possano sperimentare, testare i modelli, aggiungere i propri dati in tutta sicurezza. In questo scenario il programma TD SYNNEX IBM watsonx Gold 100 contribuirà ad abilitare e supportare i partner nel percorso di adozione, aumentando le competenze e fornendo assets sia a livello locale che internazionale“, ha continuato Silvia Zagaria, Top Vendors Director Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy.

Gli obiettivi dell’IBM Watsonx gold 100

Il programma IBM watsonx Gold 100 aiuterà i partner selezionati a crescere e massimizzare la loro pratica AI con la piattaforma IBM watsonx. Includerà:

Abilitazione e formazione per accelerare il percorso di apprendimento dei partner in AI per consentire una piena implementazione di watsonx.

Pianificazione aziendale e accelerazione delle vendite che includono accesso esclusivo a risorse chiave di IBM, e sviluppo della strategia TD SYNNEX e pianificazione degli account.

Marketing e generazione della domanda per aiutare a sfruttare gli asset dei partner IBM, una robusta libreria di casi d’uso e la consulenza strategica di marketing di TD SYNNEX.

Servizi esperti e supporto pre-vendita, inclusi team dedicati TD SYNNEX watsonx e accesso a esperti IBM.

Dimostrazioni che includono risorse del Centro di Eccellenza, e accesso on-demand agli ambienti di apprendimento e demo di IBM su IBM Cloud.

Come parte di questa collaborazione per IBM watsonx Gold 100, TD SYNNEX stabilirà Centri di Eccellenza IBM watsonx in quattro sedi TD SYNNEX in Nord America ed Europa nel 2024, dove i partner potranno sperimentare soluzioni POC watsonx e ottenere supporto di abilitazione personalizzato.

“La chiave per l’adozione e il successo con l’AI è abilitare i partner con un rapido accesso alla tecnologia, ai casi d’uso e alla formazione pratica,” ha detto David La Rose, General Manager, IBM Ecosystem, Sell. “Per supportare meglio i clienti comuni che utilizzano il nostro portfolio di offerte AI e cloud ibrido, la nostra collaborazione con TD SYNNEX per IBM watsonx Gold 100, fornisce le risorse per dare priorità alle esigenze dei partner in crescita, come il trasferimento rapido delle competenze, la pianificazione delle opportunità e il supporto continuo per la crescita delle vendite e dei ricavi. Questi strumenti possono essere trasformativi per la strategia aziendale di un partner e sono solo un esempio di come l’ecosistema IBM sta lavorando per favorire la crescita e l’adozione dell’AI per tutti i tipi di partner”.