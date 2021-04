Symbolic, distributore a valore focalizzato sulla sicurezza dei dati e delle reti, ha firmato un accordo distributivo con Systancia, azienda europea specializzata nello sviluppo di soluzioni per il telelavoro sicuro, basate sulla tecnologia ZTNA, e per il controllo degli accessi privilegiati (PAM).

L’accordo prevede la distribuzione sul territorio italiano dei seguenti servizi cloud di Systancia:

–Systancia Workroom Session Services, una soluzione dedicata alla sicurezza degli accessi remoti che garantisce ai dipendenti e consulenti di accedere alle risorse dell’organizzazione, sia attraverso dispositivi aziendali che personali e supera i problemi di sicurezza e accesso legati alle VPN tradizionali.

–Systancia Cleanroom Session Services, l’unica soluzione di Privileged Access Management (PAM) basata su cloud pubblico, che può essere installata e configurata in pochi click, e permette all’azienda di monitorare gli accessi alle proprie risorse critiche autonomamente in modo sicuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Christophe Corne, CEO of Systancia: «Siamo molto soddisfatti per l’accordo distributivo appena firmato con Symbolic, distributore conosciuto dai partner di canale per le competenze e il reale valore che aggiunge all’attività distributiva. Insieme supporteremo i partner offrendo loro la possibilità di differenziarsi dalla concorrenza con una soluzione ZTNA nata per il telelavoro sicuro e l’unica soluzione di Privileged Access Management (PAM) basata su cloud pubblico che può essere configurata in pochi click»

Con Systancia tanti vantaggi per i rivenditori di Symbolic



Questa partnership offre a rivenditori e system integrator la possibilità di proporre un servizio cloud che si caratterizza per la rapidità del ciclo di vendita e per la velocità di implementazione.

Inoltre, i partner potranno beneficiare di una partnership con un distributore e un vendor europei, in grado di offrire qualsiasi tipologia di supporto dalla formazione, alla vendita di servizi cloud. Il tutto differenziandosi con un’offerta che permette di coprire tutti gli aspetti della sicurezza legati agli accessi dall’esterno, e poter offrire servizi professionali.

Come concluso da Martino Traversa, Presidente e CEO di Symbolic: «Abbiamo scelto Systancia perché unisce la qualità delle tecnologie ZTNA e PAM a un’offerta commerciale interessante e ideale per qualsiasi tipologia di azienda, dalle grandi organizzazioni alle aziende di medie dimensioni, tipiche del territorio italiano. Inoltre, apprezziamo l’approccio del vendor che si concretizza in un supporto reale ai partner in tutte le fasi della vendita».