Proiezioni immersive: Epson torna a Tones on the Stones

Prosegue la partnership tra Epson e Fondazione Tones on The Stones con il progetto Tones Teatro Natura, l’evento di spettacoli artistico-musicali in programma fino al 4 settembre nell’ex-sito industriale di Cava Roncino in Ossola, nella provincia del VCO che si estende verso il versante svizzero.

Il contesto è davvero particolare: una imponente cava di granito trasformata in teatro ospita dallo scorso 15 luglio spettacoli ed esibizioni, compresa una anteprima mondiale, sullo sfondo di una scenografia luminosa e suggestiva creata con videoproiezioni e mapping 3D rese possibile dalla tecnologia Epson.

Anche quest’anno, infatti, i videoproiettori laser dell’azienda giapponese sono stati messi a disposizione di light designer e scenografi per realizzare eventi spettacolari e immersivi; tra questi, in particolare, la prima mondiale di The Witches Seed (in programma il 22 e il 23 luglio), l’opera rock firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police, Stewart Copeland, che avrà Irene Grandi nel ruolo di protagonista.

Grazie alle esclusive caratteristiche della tecnologia di proiezione 3LCD, il pubblico “vive” le performance artistiche in maniera coinvolgente: le video scenografie immersive formate da immagini e animazioni proiettate sulle pareti di roccia – e firmate dalla concept&visual artist di fama internazionale Edvige Faini – trasformano le superfici in qualcosa di vivo e regalano spettacolari effetti visivi. Nello specifico, sono stati utilizzati i modelli Epson EB-L25000U per le pareti frontali e laterali e EB-L1755U sul palco che, grazie alla tecnologia 3LCD e all’elevata luminosità di 25000 Ansi Lumen, sono perfetti per riprodurre in modo definito e dettagliato contenuti digitali su grandi superfici assicurando elevata luminosità, colori di straordinaria potenza e immagini altamente suggestive.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Maddalena Calderoni, direttore artistico di Tones Teatro Natura: «Rispondere alle richieste di light designer e artisti visivi che collaborano con la Fondazione Tones on the Stones è per noi sempre più importante, sia per valorizzare al meglio le caratteristiche uniche di questo luogo sia per rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più affezionato alla nostra cifra stilistica, che aspetta l’emozione di poter vivere i nostri spettacoli di immagini, luci e video 3D realizzati con soluzioni multimediali all’avanguardia per vivere appieno la bellezza del teatro».

Un sito industriale dismesso come la Cava Roncino è un luogo inusuale per realizzare delle videoproiezioni perché presenta sfide e criticità notevoli, ma grazie all’importante dotazione di Epson è stato possibile sviluppare nuovi approcci creativi.

Per Gianluca De Alberti, Head of Sales Video Projector di Epson Italia: «La nostra tecnologia di videoproiezione ha permesso di dare vita alle più straordinarie e creative idee del team artistico di Tones Teatro Natura. Abbiamo abbracciato non solo gli aspetti artistici proposti dagli organizzatori, ma anche il messaggio sociale e di attenzione all’ambiente naturale che è perfettamente in linea con l’impegno ambientale che Epson sta portando avanti da molti anni. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione per il secondo anno le nostre soluzioni che permettono alle persone di vivere nuove entusiasmanti esperienze visive».

Come concluso da Edvige Faini, concept&visual artist che ha realizzato le opere digitali per le video scenografie con le animazioni di Nemo Academy, eccellenza italiana per le digital arts: «Vedere le nostre visioni prendere vita grazie alla luce è sempre affascinante ed emozionante. Lavorare in un luogo come Tones Teatro Natura è una grande sfida dove le componenti tecnica e tecnologica sono fondamentali e rappresentano due dei fattori di successo dello spettacolo. Aver potuto collaborare con grandi professionisti e con le migliori soluzioni nell’ambito delle videoproiezioni è stata un’esperienza assolutamente arricchente».