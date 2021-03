In qualità di Enterprise New Customers Sales Director, Fulvio Bergesio amplierà la presenza di SAP nel mercato Enterprise

SAP Italia punta a rafforzare la propria presenza all’interno del mercato delle grandi organizzazioni e annuncia la nomina di Fulvio Bergesio in qualità di Enterprise New Customers Sales Director.

Suo dovrà essere l’obiettivo di ampliare la presenza di SAP nel mercato Enterprise, aumentare la base dei nuovi clienti e la presenza delle nuove soluzioni SAP presso quei clienti che hanno tecnologia datata, per sostenere il loro sviluppo e migrazione verso ambienti ERP in Cloud.

Come sottolineato, infatti, in una nota ufficiale da Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato di SAP Italia: «In un mondo che continua a cambiare velocemente, accettare il cambiamento è l’unico modo per non rimanere indietro. La nomina di Fulvio Bergesio e la creazione del nuovo customer segment si inserisce in una strategia più ampia di SAP per dare una risposta alle nuove esigenze del mercato: alle imprese è richiesto di adattarsi rapidamente all’ambiente volatile di oggi, basti pensare al COVID-19, ai cambiamenti climatici e alle tensioni geopolitche. Nel nostro ruolo di innovatori possiamo aiutare le aziende nel loro percorso di crescita, per trovare continuamente nuove modalità di gestire il business nel cloud, accelerare il loro time to value, rispettandone ritmi e specificità».

Bergesio avrà la responsabilità di implementare un nuovo modello strategico di engagement focalizzato su processi, soluzioni e servizi rilevanti per i clienti del mercato Enterprise, promuovendo, tra le altre, la nuova offerta Rise with SAP annunciata lo scorso gennaio, che si fonda sul concetto di Business Transformation as a Service.

Da Cloud Transformation Lead a Enterprise New Customers Sales Director



Per Fulvio Bergesio: «È una sfida molto affascinante che ho accettato con grande entusiasmo, perché se è vero che nel mercato italiano c’è sicuramente una prevalenza di piccole e medie imprese, non possiamo sottovalutare e trascurare le grandi aziende che nella loro esigenza di trasformazione e digitalizzazione devono creare organizzazioni più dinamiche e resilienti a qualsiasi cambiamento che il mercato richiede. La mia priorità è di portare più imprese possibili nella community di SAP, per aiutarle nella loro transizione verso il cloud».

Nel mondo Enterprise sono ormai chiari i motivi e i benefici della trasformazione digitale, la parte più difficile sembra essere come trasformarsi in modo olistico. Molte imprese pensano che la trasformazione digitale avviene semplicemente eseguendo una migrazione tecnica al cloud o acquistando nuova tecnologia. La necessità di cambiare il modo in cui un’organizzazione viene gestita con l’aiuto di nuovi modelli di business e processi più intelligenti viene spesso ignorata.

Il nuovo team guidato da Bergesio indirizzerà proprio questa sfida per aiutare le aziende a cambiare cultura e mentalità, ridisegnare i processi, ridurre la complessità interna, e adottare nuovi modelli di business per stare al passo con la concorrenza.

Fulvio Bergesio, che nel suo nuovo ruolo farà parte del Leadership team di SAP Italia riportando direttamente a Raptopoulos, vanta un’esperienza in SAP di oltre 18 anni, dove in precedenza è stato Cloud Transformation Lead con un focus specifico sulle vendite di soluzioni cloud multi-basket e sulla creazione ed esecuzione di contratti cloud di grandi dimensioni, facendo leva sulla tecnologia intelligente di SAP S/4HANA Cloud, il sistema gestionale di ultima generazione di SAP.

Nel corso della sua carriera in SAP, Fulvio Bergesio ha inoltre ricoperto diversi ruoli manageriali con responsabilità crescenti, operando sia come Head of Cloud, sia come Line of Business e Business Analytics Sales Manager.