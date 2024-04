Cloud Commander: la gestione del cloud diventa facile per gli MSP

N-able, azienda software globale che consente ai provider di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e soluzioni di sicurezza annuncia la disponibilità di N-able Cloud Commander. Come soluzione multi-tenant per il cloud Microsoft, Cloud Commander è stato concepito con l’obiettivo di consentire ai provider di servizi gestiti (MSP) di gestire, mettere in sicurezza, standardizzare e automatizzare utenti Microsoft 365, risorse Azure e dispositivi Intune, tutto da una sola console; N-able ha inoltre annunciato l’intenzione di aggiungere funzionalità di gestione relative a Windows 365.

I vantaggi di N-able Cloud Commander

Nel mondo ibrido di oggi, le diverse attività devono poter ampliare le procedure operative su cloud per rispondere alle esigenze aziendali emergenti, come l’espansione sul mercato e il miglioramento della produttività. Il cloud Microsoft continua a crescere a velocità sostenuta e rimane uno strumento fondamentale per le aziende di ogni parte del mondo. Cloud Commander è stato concepito per semplificare la gestione del cloud Microsoft per gli MSP, dando loro la possibilità di:

Aumentare l’efficienza per la gestione dei diversi tenant di risorse Microsoft 365, Intune e Azure da una sola console , in modo da non dover più gestire diverse credenziali e diversi portali e poter rispondere rapidamente alle richieste dei clienti. Cloud Commander offre inoltre agli MSP la possibilità di impostare l’accesso basato sul minimo privilegio per il proprio team, contribuendo alla sicurezza del personale e dei clienti.

Semplificare le operazioni del service desk ottimizzando l'attivazione/disattivazione degli utenti e le attività di routine , come modifica delle password, reimpostazioni dell'autenticazione a più fattori, gestione di gruppi/ruoli e modifiche alle licenze. La configurazione delle impostazioni di Microsoft Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive for Business e SharePoint Online per gli utenti può essere completata in modo facile e veloce. È possibile controllare tutti i dispositivi con azioni rapide come riavvio, blocco remoto, cancellazione e riassegnazione, tutto da un'unica dashboard.

Monitorare i report Microsoft Secure Score per tutti i clienti o visionare i punteggi di sicurezza dei tenant per implementare un piano d'azione e ridurre così i profili di rischio, monitorare gli utenti a rischio tra i tenant e risolvere eventuali problemi. È possibile standardizzare l'implementazione dei criteri di conformità Intune, assicurando la compliance di impostazioni quali applicazione della crittografia BitLocker, riavvio sicuro e Defender, con la ricezione di avvisi in caso di mancata conformità. Inoltre, la gestione degli abbonamenti consente agli MSP di gestire i budget dei clienti in modo efficiente.

A chi è rivolta la nuova soluzione di N-able?

Grazie alla visibilità da un’unica dashboard, con Cloud Commander gli MSP possono aumentare l’efficienza della gestione del cloud Microsoft, semplificando le operazioni per i loro clienti PMI, favorendo opportunità di crescita nonché l’aumento dei ricavi.

Cloud Commander, progettato e realizzato sulla base della visione di N-able sull’Ecoverse – volta ad armonizzare e a trasformare la gestione dell’IT moderno, consentendo agli MSP di essere più efficienti, resilienti e avere maggiori opportunità grazie ad un ecosistema aperto e unificato – è stato pensato per:

Personale tecnico IT – Semplificazione della gestione dell’ambiente cloud Microsoft, riducendo i tempi di lavoro dei tecnici grazie all’accesso rapido alle macchine virtuali, ai dispositivi, agli utenti e con l’automazione dei flussi di lavoro comuni.

Responsabili IT – Semplificazione e automatizzazione delle operazioni, favorendo l'efficienza e riducendo le spese generali e consentendo di gestire e scalare la propria attività Microsoft in modo più redditizio.

PMI – Un miglior livello di sicurezza, migliorando al contempo l'infrastruttura e le operazioni IT grazie a funzionalità che includono flussi di lavoro automatizzati, risparmi in termini di tempo e denaro e il superamento di potenziali ostacoli.

Dichiarazioni

“La nostra collaborazione con Microsoft continua a intensificarsi, il che ci aiuta a spianare la strada alle aziende che possono in tutta tranquillità sfruttare al massimo le potenzialità del cloud Microsoft con efficienza e su ampia scala. Con Cloud Commander, gli MSP possono ora gestire, mettere in sicurezza, standardizzare e automatizzare Microsoft 365, Azure, Intune e prossimamente anche Windows 365, il tutto da una singola dashboard. Finalmente è possibile automatizzare attività comprendenti più fasi, come l’attivazione dei clienti e la gestione dei ticket dell’help desk, il che riduce le tempistiche di lavorazione da parte dei tecnici”, ha commentato Mike Adler, Chief Technology e Product Officer di N-able. “La gestione del cloud continua a essere una priorità fondamentale per gli MSP e le PMI loro clienti. Secondo la nostra recente ricerca “The MSP Horizons Report – 2024”, si prevede che il 63% dei carichi di lavoro delle PMI verrà eseguito su cloud pubblico nel 2024. Grazie alla collaborazione con Microsoft, semplifichiamo questa esperienza e rivoluzioniamo la gestione del cloud Microsoft”.

“La nostra collaborazione con N-able metterà i vantaggi del cloud Microsoft a disposizione delle PMI”, ha dichiarato Deb Dubrow, Group Product Manager, Windows Cloud Experience Team. “Il supporto di Windows 365 da parte di N-able permetterà agli MSP di offrire ai relativi clienti l’accesso a un’esperienza Windows nota, sicura e coerente, gestita con altri servizi Microsoft tramite la console di Cloud Commander”.