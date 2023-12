Sicurezza Informatica per MSP: l’approccio di Acronis messo in evidenza nel rapporto Frost Radar di Frost & Sullivan per la sicurezza degli endpoint

Acronis, specialista globale nella Cyber Protection, è stato messo in evidenza nel rapporto Frost Radar di Frost & Sullivan per la sicurezza degli endpoint come una delle migliori aziende nel settore. Il rapporto illustra l’innovazione e il potenziale di crescita di Acronis, e perché l’azienda dovrebbe essere fortemente considerata da chi cerca di investire o aumentare la protezione dei propri endpoint.

“Il futuro della sicurezza, specialmente per gli MSP e le loro reti, è nelle soluzioni integrate e multistrato”, ha commentato Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Acronis Cyber Cloud raggruppa una protezione dati moderna e affidabile e la rilevazione di endpoint con servizi di ripristino in un unico pacchetto, consentendo agli MSP di offrire una Cyber Protection facile, efficiente e sicura. Siamo grati per il riconoscimento di Frost & Sullivan del nostro duro lavoro mentre continuiamo a fornire la migliore soluzione di sicurezza ai service provider che gestiamo.”

Questo rapporto Frost Radar sottolinea la leadership di Acronis nella rilevazione e risposta degli endpoint (EDR) e nella prevenzione della perdita di dati (DLP), così come la sua capacità di fornire più livelli integrati di sicurezza in una soluzione completa. Secondo Frost & Sullivan, Acronis si distingue per:

Un approccio integrato alla sicurezza informatica: Frost & Sullivan ha identificato il recente sviluppo della piattaforma da parte di Acronis, che integra più livelli di sicurezza degli endpoint, inclusi motori di rilevamento comportamentale basati su AI/ML, funzionalità anti-exploit, filtro URL, raccolta di dati forensi e gestione della sicurezza con funzionalità come la gestione delle patch. Questo approccio integrato offre una protezione completa agli MSP, in modo che possano rafforzare le reti dei loro clienti.

La sua capacità di proteggere e recuperare i dati aziendali: Frost & Sullivan ha inoltre evidenziato come Acronis abbia recentemente ottenuto un New Product Innovation Award per la protezione dei dati, nonché le nuove funzionalità DLP. Queste offerte consolidano Acronis come leader nella protezione dati e nel recupero delle informazioni in caso che un attacco sia portato a termine.

Il rapporto cita l’importanza di “Minori, migliori e più complete soluzioni di sicurezza” per i clienti che vogliono “accedere a una soluzione cloud integrata e sicura che supporta l’accessibilità zero trust.”

La posizione di Acronis sul Frost Radar dimostra la sua capacità di rispondere a questa esigenza con backup e ripristino integrati, gestione della protezione degli endpoint, cybersecurity e protezione anti-malware.

Questa non è la prima volta che Frost & Sullivan ha presentato Acronis come leader in uno dei suoi report Frost Radar quest’anno. In precedenza, la società di analisi ha riconosciuto la capacità di Acronis di disaster recovery come un servizio (DRaaS). Essere riconosciuti come leader in entrambi questi report sottolinea l’attenzione e la leadership dell’azienda all’interno della Cyber Protection, incontro tra cybersecurity e protezione dati.

“Con più di 20 anni di esperienza nel campo, Acronis è un forte esempio di innovazione, crescita e potenziamento della cybersecurity. L’approccio integrato del team alla sicurezza degli ambienti digitali ha portato a una migliore protezione delle risorse in tutti gli ecosistemi dei clienti”, ha dichiarato Sarah Pavlak, Responsabile del settore della sicurezza presso Frost & Sullivan.