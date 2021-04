ICOS, distributore a valore aggiunto (VAD) di soluzioni e servizi IT, ha siglato un accordo di distribuzione con Skybox Security, player di riferimento nell’ambito della sicurezza informatica.

Skybox offre una piattaforma di Security Posture Management per la gestione delle vulnerabilità e delle policy di sicurezza. Integrandosi con oltre 150 tecnologie di networking, security, IT e cloud management, gli strumenti di analisi e intelligence di Skybox mappano rapidamente le vulnerabilità, assegnano le priorità e le relative azioni di remediation in tutta l’organizzazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Francesco Mancini, Country Manager di Skybox Security per l’Italia: «La gestione degli standard di sicurezza è diventata ormai di fondamentale importanza per tutte quelle organizzazioni che vogliono mettersi al riparo dagli attacchi informatici. I leader in ambito security stanno cercando di modificare il loro approccio in modo da garantire un programma di sicurezza più maturo. ICOS conosce il panorama dei rischi dei nostri clienti, ha un nutrito numero di partner ed esperienza in ambito security. La partnership con il distributore è stata la scelta giusta per noi in questa nuova fase di crescita».

Da ICOS un focus dedicato alle soluzioni Skybox

Grazie a un’esperienza ultratrentennale nel settore della distribuzione ICT, ICOS può garantire ai propri partner una profonda conoscenza del mercato, competenze tecnologiche e un approccio incentrato sui servizi. Dispone inoltre di una Business Unit completamente dedicata alla Cybersecurity, risultando l’interlocutore ideale per i rivenditori che intendono approcciare i prodotti Skybox.

Per Federico Marini, Managing Director, ICOS: «La cybersecurity è un problema per qualsiasi organizzazione, tuttavia quelle più grandi e strutturate hanno maggiori difficoltà a mettere in sicurezza i propri asset digitali, a causa della complessità ed estensione dei loro ambienti IT. Ad esse, Skybox propone una soluzione che garantisce automatismi per individuare e correggere rapidamente tutte le potenziali vulnerabilità su larga scala. Crediamo che queste specificità racchiudano un elevato potenziale di mercato, ed è per questo che abbiamo accolto Skybox nel nostro portfolio con la convinzione di poter cogliere insieme a loro e ai nostri partner importanti opportunità di business».