Con il rilascio della versione 13r2 del centralino IP innovaphone, noto a livello internazionale, il produttore introduce un nuovissimo App Store. D’ora in poi, i partner e i clienti di innovaphone avranno accesso diretto a utili app e funzioni della piattaforma di lavoro e comunicazione myApps. Ciò semplifica l’impiego dell´innovaphone PBX rendendolo ancora più versatile. Tramite l’App Store, il produttore impone anche nuovi standard in termini di integrazione dei terminali IP – uno sviluppo di cui Snom, marchio premium per la moderna telefonia IP nelle aziende e nell’industria, è particolarmente lieto: la società è infatti il primo produttore di terminali con una app per il provisioning integrata nel nuovo pannello di controllo dell’innovaphone PBX. Con la Snom App i telefoni del vendor possono essere configurati direttamente attraverso il centralino innovaphone. I dati di configurazione dei dispositivi Snom creati sull’innovaphone PBX vengono sincronizzati direttamente con SRAPS (Secure Redirection and Provisioning Service) tramite un’interfaccia sicura. I file di auto provisioning dell’innovaphone PBX vengono ivi archiviati e messi a disposizione per ogni nuovo terminale collegato. L’app consente quindi agli amministratori delle soluzioni innovaphone di attivare i telefoni Snom connessi ad un centralino innovaphone installato localmente in modalità “zero touch”.

Con l’obiettivo di garantire la massima personalizzazione delle funzioni del telefono per utente o gruppi di utenti, l’app facilita anche la creazione di modelli su SRAPS, grazie ai quali i terminali Snom utilizzati possono essere dotati sin dall’inizio di impostazioni avanzate per una maggiore facilità d’uso: “L’applicazione può essere impiegata con tutti i dispositivi Snom che supportano la configurazione automatica tramite SRAPS. In questo modo il portafoglio di terminali compatibili a disposizione dei partner innovaphone va ad includere anche l’interessante soluzione DECT multicella di Snom, moderni telefoni IP cordless e da tavolo e convenienti soluzioni per le conferenze telefoniche”, spiega Mark Wiegleb, Head of Interop & Integration bei Snom Technology GmbH.

Johannes Nowak, Head of Business Development International di innovaphone AG, aggiunge: “Siamo lieti che Snom abbia così rapidamente approfittato della nostra piattaforma aperta myApps e sviluppato una propria app, rendendola disponibile per tutti i nostri rivenditori e clienti. Con la app di provisioning di Snom la gamma di soluzioni che gravitano intorno a innovaphone myApps trova il completamento ideale”.