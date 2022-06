Socomec compie 100 anni e festeggia su due ruote

Una delegazione di Socomec Italia ha preso parte ad una challenge estremamente sfidante. Il team formato da nove dipendenti è partita in bicicletta sabato 18 giugno dalla sede aziendale di Isola Vicentina con l’obiettivo di arrivare in sette giorni alla sede centrale di Socomec a Benfeld, in Francia. La squadra italiana effettuerà un percorso di oltre 809 chilometri con 13.900 metri di dislivello positivo.

Si tratta di una delle tante iniziative organizzate da Socomec in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’azienda, che si prolungheranno per tutto il 2022 in corso e che coinvolgono i dipendenti di Socomec di tutto il mondo in 100 sfide che avranno come risultato altrettante donazioni di beneficenza.

La squadra italiana incontrerà a Obernai, in Francia, quelle francese, tedesca e inglese, partite dalle sedi aziendali dei rispettivi Paesi. Da qui il gruppo proseguirà insieme per l’ultimo tratto verso la sede di Socomec a Benfeld, in coincidenza con l’arrivo del grande velista e navigatore Loïc Peyron e in tempo per le celebrazioni del centenario.

Il contributo raccolto con questa iniziativa contribuirà a migliorare le condizioni di vita di alcune delle popolazioni più povere del mondo, aiutandole ad affrontare le disuguaglianze in termini di disponibilità di elettricità e acqua e facendo di questi servizi vitali la piattaforma per un più ampio sviluppo economico.

In particolare, Socomec contribuirà ai costi per la fornitura di elettricità a scuole e centri sanitari nei comuni rurali del Madagascar settentrionale.