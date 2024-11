Sonepar annuncia l’acquisizione di Mega Electric

Cresce e si potenzia la presenza, nel territorio nazionale di Sonepar, azienda che opera nella distribuzione di materiale elettrico con una rete capillare di punti vendita in 17 regioni. L’azienda si consolida nel centro-sud acquisendo Mega Electric.

Mega Electric, nella quale sono recentemente confluiti i punti vendita in Abruzzo e Molise del Gruppo Mega, rappresenta un punto di riferimento nel territorio per la distribuzione in ambito elettrotecnico, illuminazione, climatizzazione ed energie alternative e può contare su uno staff di professionisti nel settore della vendita e dei servizi post-vendita.

Mega Electric porta in eredità a Sonepar i suoi punti vendita per un giro d’affari di circa 17 milioni di euro. L’operazione consolida la presenza di Sonepar in Abruzzo e Molise, soprattutto nelle province di Chieti e Teramo. Grazie a questa operazione, i punti vendita Sonepar in Abruzzo e Molise riusciranno a coprire aree attualmente non servite e potenzieranno in maniera sostanziale la presenza in altre; a livello nazionale il totale delle filiali raggiungerà quota 163.

“Con l’acquisizione di Mega Electric proseguiamo con l’opera di consolidamento della presenza di Sonepar sul territorio italiano” dichiara Dario Venturini, Direttore Business Area Centro, Sud e Isole. “Consideriamo fondamentale il presidio dell’Abruzzo e del Molise, un territorio che già oggi rappresenta un’area strategica per il nostro volume di affari a livello nazionale e che promette di crescere ulteriormente nei prossimi anni. L’operazione di acquisizione si pone in sinergia allo sforzo costante di digitalizzazione del processo di vendita attraverso la piattaforma proprietaria di e-commerce Spark, secondo una strategia aziendale che fa leva sull’approccio omnicanale per offrire ai clienti servizi flessibili e sempre più efficienti”.

“Entrare a far parte di un grande gruppo come Sonepar costituisce per noi un riconoscimento della professionalità e della competenza che la nostra azienda è stata in grado di sviluppare nel tempo. I clienti potranno ora beneficiare di un servizio e di una consulenza ancora più efficaci, grazie anche alla sinergia con gli strumenti messi in campo da Sonepar”, afferma Michele di Lello, AD di Mega Electric.