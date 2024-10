Sonepar Italia inaugura un nuovo store a Perugia

Sonepar Italia, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, presente in Italia con 161 punti vendita di cui 3 in Umbria, trasferisce la filiale di Perugia di via M. Benedetti, in via Gustavo Benucci, 11 a Ponte San Giovanni, con il reclutamento di 6 nuove figure specializzate e la previsione di nuove assunzioni entro la fine dell’anno.

Inaugurato alla presenza della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e i vertici di Sonepar Italia, il nuovo punto vendita impiega in totale 14 professionisti tra banconisti, commerciali interni ed esterni, e specialisti di settore elemento di novità per i clienti del territorio che grazie a queste figure potranno essere supportati e affiancati in ambiti che richiedono un aggiornamento professionale continuo come la domotica o l’automazione industriale.

Lo store ospita circa 5000 articoli in ambito energie rinnovabili, automazione industriale, illuminazione, climatizzazione e termoidraulica, attrezzature e materiale di consumo, cavi e soluzioni connesse. Il punto vendita di Ponte San Giovanni ospita, inoltre, uffici dedicati ai mercati specialistici dell’illuminazione, domotica ed impianti speciali, automazione e power distribution.

“Questo nuovo punto vendita rafforza ulteriormente la presenza di Sonepar Italia in Umbria, contribuendo a consolidare il nostro ruolo di leader nella distribuzione di materiale elettrico”, dichiara Andrea Bernardinello, Direttore Business Area Nord. “Siamo certi che la vicinanza e la qualità dei nostri servizi rappresenteranno un valore aggiunto per tutte le aziende e i professionisti della zona, offrendo loro accesso immediato a prodotti all’avanguardia e a una consulenza altamente qualificata. A Perugia, come in ogni nostro punto vendita, vogliamo essere un partner strategico per i professionisti del settore, fornendo non solo i migliori prodotti sul mercato, ma anche il supporto tecnico e consulenziale necessario per affrontare le sfide quotidiane”.