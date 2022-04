Sonepar Italia acquisisce punto vendita Caem a Marostica

Sonepar Italia, distributore di materiale elettrico in Italia con 146 punti vendita e 2100 dipendenti, potenzia la sua presenza in Veneto con un nuovo punto vendita a Marostica (VI) in via Marsan 34, grazie all’acquisizione del ramo d’azienda relativo alla vendita di materiali elettrici e di illuminazione dalla società CAEM S.r.l.

Sonepar Italia ha la sua sede principale a Padova ed è presente in Veneto con 17 punti vendita, di cui 2 in provincia di Vicenza, uno a Schio e uno nella città di Vicenza.

“CAEM è un’azienda di distribuzione di materiale elettrico nota e storica del territorio – dichiara Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia – che entrerà a far parte di un grande gruppo internazionale come Sonepar. Siamo certi che questo passaggio produrrà effetti positivi per il punto vendita con assortimenti nuovi, personale tecnico preparato, attenzione al cliente e servizi personalizzati sulle esigenze di ciascuno”.

“Sonepar arricchisce la provincia di Vicenza con un nuovo e grande punto vendita in provincia – afferma Andrea Bernardinello, Responsabile vendite Triveneto Ovest di Sonepar Italia – che diventerà ben presto un punto di riferimento sul territorio allargato. Ci impegneremo per far sì che questo centro sarà un volano di business, di nuovi progetti e cantieri”.