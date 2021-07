Sonepar Italia, distributore di materiale elettrico in Italia con 150 punti vendita e 2000 dipendenti, arricchisce la sua presenza in Basilicata con un nuovo punto vendita a Matera, in via I Maggio, 41/43, grazie all’acquisizione, formalizzata oggi, del ramo d’azienda relativo alla vendita di materiali elettrici della società E.G.A. srl – Elettromeccanica Giovanni Azzone.

“Abbiamo riconosciuto in E.G.A. – dichiara Giovanni Mazza, Direttore divisione Sud e Isole di Sonepar Italia – una azienda storica, molto radicata e attiva sul territorio materano, zona attualmente non servita da Sonepar. Dal 12 luglio il suo punto vendita entrerà a far parte a tutti gli effetti della nostra organizzazione commerciale nel team della Puglia, guidato da Filippo D’Aquino. ‘La vicinanza’ è uno dei valori che Sonepar persegue e questa acquisizione va nella giusta direzione, è importante infatti essere presenti sui territori con negozi di prossimità e personale qualificato che instauri relazioni durevoli di consulenza con i professionisti”.

“E.G.A., incorporata nella grande famiglia Sonepar – commenta Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia – , migliorerà e potenzierà il proprio business, arricchendosi dei servizi peculiari che caratterizzano la nostra offerta, con un considerevole ampliamento dell’assortimento prodotti. Questa operazione rientra in un progetto di crescita e sviluppo che l’azienda sta portando avanti con grande soddisfazione nel Sud Italia, con la divisione Sud e Isole. Ringraziamo gli azionisti per la fiducia riposta nel nostro Paese”.

E.G.A. festeggia quest’anno i 70 anni di attività, essendo nata nel novembre del 1951 dalla tempra e volontà del giovane Giovanni Azzone nella sede storica di via Annunziatella. L’azienda offre un servizio di manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e industriali.

Per volontà dei due soci, Antonio e Domenico Azzone, E.G.A. dunque si affida a Sonepar Italia per assicurare una continuità commerciale del punto vendita, senza tradire la vocazione al servizio che contraddistingue l’operato della storica società con i suoi dipendenti.