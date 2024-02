Sonepar Italia continua a crescere e inaugura un nuovo sito produttivo

Si è appena conclusa la tre giorni di aggiornamento professionale, formazione e convivialità, bilanci e progetti per il futuro della convention 1.91, l’evento che per la quinta volta ha visto riuniti a Napoli i responsabili dei 161 punti vendita di Sonepar Italia, Elettroveneta e HdueA.

La comunità di 312 persone si è ritrovata nel tradizionale appuntamento che l’azienda della distribuzione di materiale elettrico, promuove ogni due anni per fare il punto sulle attività e i progetti portati a termine ma soprattutto per condividere strategie e visioni per prepararsi al futuro. Era il 2016 quando la convention 1.91 si teneva per la prima volta a Padova, il numero 1 era riferito all’azienda mentre 91 erano le filiali. Oggi la famiglia Sonepar Italia si è allargata, le aziende sono diventate tre con Elettroveneta e HdueA e le filiali sono diventate 161.

Il Presidente e AD di Sonepar Italia, Sergio Novello ha ricordato: “Nel 2016 il fatturato di Sonepar Italia era di 490 milioni, oggi sfioriamo il miliardo e seicento milioni. Non avevamo profittabilità, oggi siamo solidissimi. Non investivamo quasi nulla, oggi abbiamo una piattaforma digitale unica al mondo, tra poche settimane inaugureremo il nuovo centro logistico di Padova mentre nei prossimi mesi apriremo il secondo magazzino automatizzato a Pomezia. Quando ci riunimmo nella prima edizione di 1.91 le vendite digitali erano minime, quasi sconosciute al nostro settore, ora il nostro fatturato digitale supera i 340 milioni di euro con 750.000 di prodotti offerti”.

Sonepar Italia celebra anche i risultati green

Oltre agli importanti risultati di fatturato, Sonepar Italia negli ultimi due anni ha raggiunto anche degli importanti traguardi come la certificazione della parità di genere, la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità, la certificazione Silver EcoVadis 2023 e il lancio della Green Offer per aiutare i clienti a identificare le migliori tecnologie disponibili e fornire loro informazioni affidabili e accurate sulle emissioni di CO2. Con il nuovo anno Sonepar Italia ha, inoltre, ridisegnato la propria organizzazione per presentarsi sul mercato della distribuzione di materiale elettrico in modo sempre più efficiente, competitivo e specializzato, grazie a tre nuove business unit Industry, Building e Sustainability che affiancheranno le Business Area Nord e Centro, Sud e Isole.

“Sonepar in questi anni ha vissuto un processo di trasformazione radicale, diventando un rivenditore moderno, agile, reattivo, attento ai trend e alle tecnologie”, ha aggiunto Sergio Novello. “Se questo è stato possibile, lo si deve alle persone che hanno dimostrato negli anni capacità di rinnovamento profondo, accettazione del cambiamento, gusto della sfida, resilienza e adattabilità. Grazie a tutti i colleghi di Sonepar Italia, quelli presenti a Napoli e al resto della popolazione aziendale, per farmi sentire così orgoglioso oggi di essere parte di questa bellissima esperienza”.