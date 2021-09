Epson: nuove testine di stampa PrecisionCore

Epson annuncia le nuove testine di stampa PrecisionCore T3200-U3 e T1600-U3, che ampliano la gamma di modelli dedicati alla realizzazione di stampanti per il mercato signage. I nuovi prodotti consentiranno di produrre ad elevata velocità le stampe di alta qualità e saranno disponibili entro marzo 2022.

Il modello T3200-U3 consente di stampare contemporaneamente in quadricromia CMYK di alta qualità a velocità elevata da una singola testina di stampa; inoltre, grazie all’integrazione di un riscaldatore, è possibile stampare con inchiostro UV altamente viscoso, dando vita così a un ambiente di stampa digitale ottimale per il signage e il packaging. La versione T1600-U3, a due colori, sarà commercializzata in contemporanea.

Questi nuovi prodotti portano a sei le serie di testine di stampa PrecisionCore e forniranno una vasta gamma di opzioni di stampa digitale.

Caratteristiche del modello T3200-U3:

– Per stampare in quadricromia è in genere, necessario combinare un paio di testine di stampa a due colori, mentre con questa soluzione Epson un’unica testina di stampa con riscaldatore integrato garantisce una straordinaria qualità di stampa in CMYK a quattro colori. Inoltre, un meccanismo di posizionamento di precisione contribuisce a far risparmiare tempo e denaro eliminando la necessità di progettare un meccanismo per determinare la distanza tra le testine di stampa o regolarla durante l’installazione.

Caratteristiche dei modelli T3200-U3 e T1600-U3:

– stampa ad alta velocità grazie a una elevata larghezza di stampa effettiva: 67,2 mm (2,65 pollici);

– attuatore piezoelettrico per consentire l’espulsione di gocce di inchiostro più grandi a frequenze più elevate. In questo modo è possibile stampare in modo più veloce senza compromettere la qualità delle immagini o la facilità di installazione;

– riscaldatore integrato per una maggiore compatibilità con gli inchiostri UV.

T3200-U3 e T1600-U3 sono le prime testine di stampa della serie PrecisionCore di Epson dotate di riscaldatore integrato. Questo consente di espellere inchiostri UV di varie viscosità ampliando la gamma di possibili applicazioni, soprattutto nei settori signage e packaging;

– con i modelli T3200-U3 e T1600-U3 è possibile sviluppare una vasta gamma di stampanti.

Le testine di stampa T3200-U3 a quattro colori e T1600-U3 a due colori possono essere organizzate in modo versatile per consentire ai clienti di sviluppare diversi tipi di stampanti con molteplici numeri di colori e velocità. Ad esempio, la T3200-U3 può essere dotata di inchiostri CMYK e la T1600-U3 di inchiostri speciali, quali bianco e vernice.

I due nuovi prodotti accelereranno la digitalizzazione della stampa signage e forniranno ai clienti un ambiente in cui sia possibile implementare più facilmente la stampa di alta qualità e ad elevata velocità.

Epson inoltre continuerà a sviluppare tecnologie originali in grado di ampliare le attività dei clienti e di velocizzare ulteriormente l’innovazione delle stampanti inkjet.