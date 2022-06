Sony collabora con Navori Labs

Per migliorare il suo portfolio di display, Sony ha annunciato la sua recente collaborazione con Navori Labs, fornitore di software per digital signage professionali.

Navori Labs fornisce soluzioni analitiche di digital signage e marketing basato sull’IA alle aziende che operano sia nel settore pubblico, sia nel privato. Navori Labs si rivolge ai settori della vendita al dettaglio, QSR e alberghiero con una suite completa di soluzioni di software digitali per qualsiasi applicazione, hardware o modello di hosting.

Assieme a Navori Labs, Sony offrirà ai propri clienti pacchetti di digital signage che uniscono i Display professionali BRAVIA 4K e le soluzioni basate sui SoC digitali di Navori, ponendo l’accento su un’operatività robusta e sicura.

“Negli ultimi anni Navori Labs ha accelerato lo sviluppo del campo dei SoC, al punto da permettere ai clienti di gestire i display con SoC digitali e riproduttori multimediali di terze parti in modo trasparente e senza limitazioni” ha dichiarato nel comunicato Jeffrey Weitzman, managing director di Navori Labs. “Adesso i clienti dei Display professionali BRAVIA 4K di Sony avranno a disposizione sia i vantaggi comuni delle soluzioni SoC all-in-one di digital signage per un’installazione e una distribuzione semplificate, sia i vantaggi che il software QL Player offre per la riproduzione automatica dei contenuti, la loro attivazione da remoto, il supporto di un feed dati dinamico e la gestione dei dispositivi da remoto. Siamo entusiasti di portare avanti l’innovazione dei SoC con Sony.”

Le iconiche soluzioni di Navori saranno rese disponibili per i clienti di Sony per le serie BZ30J , BZ35J , BZ40J e BZ40H .

“Siamo felici di accogliere Navori nel nostro ecosistema di partner,” ha commentato Damien Weissenburger, Head of Professional Displays & Solutions, Sony. “Consentendo l’esecuzione del software di Navori come una soluzione basata sui SoC nei nostri display professionali BRAVIA 4K , insieme possiamo soddisfare le esigenze degli utenti finali e dei fornitori di servizi gestiti nel mercato alberghiero, grazie a un CMS completo di funzionalità direttamente integrato nei display commerciali e con una qualità dell’immagine senza precedenti.”

Questa collaborazione inizia in un momento particolarmente entusiasmante, poiché recentemente Sony ha annunciato l’aggiunta di otto nuovi modelli all’iconica gamma di Display professionali BRAVIA. L’obiettivo è quello di continuare a fornire ai clienti la qualità e il design migliori sul mercato, mantenendo, al contempo, l’impegno per la sostenibilità in ogni aspetto. Per scoprire di più sull’impegno di Sony per la sostenibilità e sul modo in cui BRAVIA offre esperienze con un impatto ambientale ridotto, visitare pro.sony/sustainability .