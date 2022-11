Sony Corporation in partnership con signageOS

Sony Corporation (“Sony”) ha unito le proprie forze con quelle di signageOS , specialista nell’infrastruttura cloud per il Digital Signage. La società fornirà un’integrazione semplificata per supportare i display professionali Sony BRAVIA 4K e creare uno schema di Digital Signage oltre ad un sistema di gestione dei contenuti (CMS) più connesso per l’azienda e i suoi partner in tutto il mondo. La nuova partnership con signageOS garantirà una compatibilità quasi raddoppiata dei display Sony per offrire il supporto di circa 60 opzioni CMS integrate, che saranno disponibili dal mese prossimo. Inoltre, con questa partnership, la rete Sony di integratori di sistemi, rivenditori, partner di canale, provider di servizi gestiti e membri della software alliance sarà in grado di estendere ed espandere con maggiore facilità l’implementazione dei display professionali BRAVIA, grazie al sistema API unificato di signageOS.

“Siamo entusiasti non solo di coordinarci con signageOS, ma anche di offrire maggiori funzionalità e valore ai display di Sony, incrementando i profitti del nostro ecosistema di partner, in crescita in tutto il mondo”, ha affermato Damien Weissenburger, Head of Professional Displays and Solutions per l’Europa. “La collaborazione con signageOS conferisce maggior valore alla linea professionale Sony BRAVIA, offrendo maggiore compatibilità, misure di sostenibilità migliori e una gamma più ampia di casi d’uso verticali, in particolare nel settore retail, semplificando e unificando al contempo molte offerte disparate. Con un partner come signageOS, abbiamo anche molte opportunità di sviluppare e rafforzare insieme le nostre attività per creare un ecosistema di Digital Signage migliore per questo settore.”

“Siamo davvero felici di collaborare con Sony e onorati di aiutarla nel momento in cui sta sviluppando le proprie funzionalità di Digital Signage end-to-end, in modo da supportare molti provider che stanno introducendo una trasformazione nel settore, in modo che diventi più veloce, più semplice e più integrato”, dichiara Stan Richter, CEO di signageOS. “Sony ha una mentalità consolidata riguardo alla costruzione di solide relazioni B2B e non vediamo l’ora di far crescere ed espandere il nostro rapporto con loro per beneficiare direttamente del suo programma di partnership, rispondendo contemporaneamente alle esigenze della comunità.”

La gamma dei display professionali Sony BRAVIA 4K HDR comprende dimensioni da 32″ a 100″ (in diagonale) ed è stata progettata per gli odierni ambienti AV interconnessi. Sono dotati di una piattaforma Android System on a Chip (SoC), compatibile con HTML5, che funziona con i browser più recenti. La linea offre integrazione perfetta, sicurezza, personalizzazione intelligente, aggiornamenti continui, capacità di condividere e gestire facilmente i contenuti, oltre a fornire API aperte. Le tecnologie all’avanguardia dei display offrono colore, contrasto e nitidezza sorprendenti per i contenuti in ambienti aziendali, didattici, commerciali e pubblici, oltre al Digital Signage.