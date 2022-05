Spectralink e Cambium Networks: piena interoperabilità per le soluzioni di telefonia aziendale

Spectralink Corporation, specialista nternazionale nelle soluzioni di mobilità aziendale, ha annunciato che Cambium Networks , fornitore di riferimento per le soluzioni di rete wireless, fa ora parte del programma di certificazione Voice Interoperability for Enterprise Wireless (VIEW). La certificazione riconosce la piena interoperabilità tra gli access point Wi-Fi di Cambium Networks e i telefoni Wi-Fi Spectralink ed è anche parte del Cambium Networks Ecosystem Partnership Program.



Cambium Networks si unisce così a una selezionata lista di vendor di infrastrutture Wi-Fi “best-of-breed” per fornire una soluzione di telefonia con una comprovata, superiore qualità di Voice over WLAN (VoWLAN) per gli operatori in prima linea e mobili in settori quali l’assistenza sanitaria, la vendita al dettaglio, la produzione, l’istruzione e l’hospitality tramite i telefoni Spectralink.



L’esclusiva rete di partner di Spectralink è una parte fondamentale del suo ecosistema e della sua strategia go-to-market e insieme a Cambium Networks sta contribuendo a far progredire nuove possibilità di mobilità aziendale per gli utenti finali, le loro industrie e i mercati di tutto il mondo. Con questa nuova certificazione, Cambium Networks entra a far parte della Technology Alliance Partners (TAP) di Spectralink, una rete in continuo sviluppo di vendor attentamente selezionati per la loro leadership di mercato, gli allineamenti strategici e l’interoperabilità delle soluzioni.



L’intera gamma di prodotti Cambium Networks ora fornisce QoS standard Wi-Fi e sicurezza WPA2 PSK con i telefoni Wi-Fi Spectralink. I prodotti WLAN di Cambium Networks sono stati testati per la compatibilità e le prestazioni con i telefoni wireless Spectralink, e Spectralink supporta le implementazioni con i prodotti dell’infrastruttura WLAN di Cambium Networks.



“Siamo felici che Cambium Networks sia entrata nella nostra famiglia di partner”, dichiara Maribel Ojeda Jiménez, Region Lead EMEA Mediterranean di Spectralink Corporation. “Spectralink si impegna a costruire un’ampia rete di partner per garantire agli utenti finali e al mercato una gamma completa di opzioni facili da implementare, convenienti e adatte alle loro esigenze verticali. Quest’ultima certificazione conferma i nostri sforzi per lavorare insieme ai partner e offrire al mercato flessibilità, produttività e sicurezza”.



Jean-François Fontaine-Boullé, Director Strategic Verticals EMEA di Cambium Networks ha commentato: “Formare questa alleanza con Spectralink fa parte del piano generale di Cambium Networks di assicurare l’interoperabilità con i principali fornitori di software e hardware nei mercati verticali strategici, per aumentare la produttività e la sicurezza dei clienti con implementazioni agevoli e senza problemi.”