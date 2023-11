Stoorm5 sarà distribuito da Icos

ICOS, distributore a valore aggiunto di infrastrutture e soluzioni di sicurezza IT, ha firmato un accordo con Stoorm5, società italiana con sede a Bologna attiva nello sviluppo di prodotti e servizi per l’IoT industriale. La partnership riguarda la distribuzione della prima soluzione basata su Software Defined Networking che seguendo le raccomandazioni della normativa internazionale ISA/IEC 62443, migliora la cyber sicurezza delle reti OT e la resilienza dei processi produttivi; applica la strategia Zero Trust alla rete industriale, impedendo ai dispositivi vulnerabili e compromessi di diffondere minacce ad altri dispositivi connessi.

In qualità di distributore, ICOS collaborerà con Stoorm5 per fornire e promuovere il prodotto Edge SDN presso la comunità di rivenditori in Italia. Edge SDN offre una soluzione di protezione per le reti di produzione che si integra con gli switch ad oggi presenti nelle reti industriali proteggendole da interruzioni e malfunzionamenti. Secondo la strategia Zero Trust, il software Edge SDN di Stoorm5 crea una protezione all’interno della rete che isola e micro-segmenta le comunicazioni evitando la propagazione degli attacchi.

Commentando l’accordo, Federico Marini, Manging Director di ICOS, ha dichiarato: “Con grande piacere annuncio l’ingresso di Edge SDN di Stoorm5 nel nostro portfolio di offerta. Fino a qualche tempo fa l’IoT industriale non era oggetto di grande attenzione da parte dei fornitori di cyber security e le aziende d’altro canto ne sottovalutavano i rischi. Ora finalmente le cose stanno cambiando, perché ci si sta rendendo conto che le tecnologie operative sono minacciate tanto quanto quelle informatiche, se non di più. Sono lieto che a rispondere a questa problematica sia un’azienda hi-tech italiana, attraverso una soluzione fortemente innovativa che offre ai clienti la necessaria protezione e ai nostri partner interessanti opportunità in vasto mercato potenziale.”

Aldo Campi, CEO e Fondatore di Stoorm5 (nella foto) ha affermato: “Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio di questa collaborazione con ICOS, da cui ci aspettiamo una ulteriore spinta per la distribuzione della nostra soluzione Edge SDN. ICOS ha fin dai primi contatti riconosciuto il valore e l’originalità del nostro prodotto nell’ambito della sicurezza cyber per gli ambienti industriali e sono certo che questo valore saprà trasmetterlo alla rete dei partner ICOS. Edge SDN di Stoorm5 rappresenta on salto di qualità per la continuità operativa nel mondo OT, spesso trascurata dalle aziende o affrontata con strumenti non adatti alle sue specificità.”

Il contributo di ICOS al successo di Edge SDN di Stroom5 si svilupperà attraverso la creazione di un network di partner qualificati in grado di affrontare efficacemente con i clienti le problematiche inerenti alla sicurezza OT. A tal fine i reseller potranno contare su servizi a valore che da sempre caratterizzano l’approccio del distributore: formazione, affiancamento tecnico, facilitazione commerciale, contributo alla realizzazione di attività di marketing.