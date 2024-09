Sven Schoenaerts è il nuovo Senior Director, Channel Sales EMEA di Nutanix

Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, ha annunciato la nomina di Sven Schoenaerts a nuovo Senior Director, Channel Sales EMEA. In questo ruolo, il manager sarà responsabile dei canali di vendita di Nutanix. Tutti gli EMEA Regional Channel Sales Leaders riporteranno a Sven Schoenaerts.

“I partner sono stati un elemento cardine del successo di Nutanix e svolgeranno un ruolo ancora più importante nell’aiutare i clienti a conseguire i vantaggi delle architetture ibride e multicloud”, ha sottolineato Sven Schoenaerts. “ Sarà mio compito sviluppare collaborazioni proficue con i service provider e gli hyperscaler, poiché questi canali di accesso al mercato assumeranno un ruolo sempre più importante per il futuro di Nutanix”.

Sven Schoenaerts è entrato a far parte di Nutanix in qualità di Channel Sales Director NEEUR nel gennaio del 2022, dopo una lunga carriera in vari ruoli di canale, vendita e gestione presso aziende come Amazon Web Services, NetApp e Brocade Communications. Ha conseguito un MBA internazionale presso la Vlerick Business School, un Master of Arts in Lingue e Letterature Germaniche presso la Vrije Universiteit Brussel (VUB) e parla correntemente diverse lingue europee.

Dave Gwyn, SVP, Worldwide Channels, Nutanix, ha dichiarato: “Sono lieto di lavorare a stretto contatto con Sven e garantire ai nostri partner redditività, ottimi prodotti, fiducia e impegno a lungo termine. Inoltre, creeremo stabilità, successo e opportunità di crescita professionale per i numerosi membri dell’organizzazione EMEA Channel Sales, particolarmente importante per il raggiungimento degli obiettivi di Nutanix”.