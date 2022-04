Talentia Software investe nella formazione dei partner

Talentia Software, azienda sviluppatrice di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha annunciato l’operatività di Talentia Academy, struttura destinata e percorsi di formazione e certificazione della propria rete di partner a livello corporate.

Diretta da Silverio Petruzzellis, figura di riferimento di Talentia con una seniority leadership riconosciuta – che ha accettato la sfida di riformulare le proprie competenze al servizio della formazione della rete di partner dell’azienda -, l’Academy è strutturata in due macroaree: la parte dedicata al pre-sales e quella dedicata alla consulenza, per favorire l’onboarding dei partner sulla tecnologia Talentia. L’accesso all’Academy avviene tramite un portale dedicato e si articola su più livelli.

Sono disponibili corsi di autodidattica sulle diverse tematiche, fruibili dall’utente in autonomia e in qualsiasi momento; laboratori di gruppo specifici nel corso dei quali, con l’ausilio di ambienti demo e l’affiancamento di un docente, l’iscritto può esercitarsi nell’implementazione di una soluzione o di un determinato caso d’uso; e sessioni d’esame propedeutiche all’acquisizione delle certificazioni.

A queste attività si aggiungono importanti momenti di formazione nella forma del webinar e una serie di mini eventi di approfondimento, gli Education Day, dedicati alla Community Talentia.

L’Academy segue la linea dettata da Talentia, che nel corso del 2021 si è rimodellata tramite una divisione in business unit con una gestione e una strategia uniformi per tutto il gruppo. I corsi vengono quindi erogati in inglese per consentire il percorso di formazione dei consulenti in ogni Paese in cui è presente una rete di partner.

Talentia Academy offrirà contenuti digitali, presentati e ottimizzati secondo le practice più attuali dell’istructional

design per rendere fluida e accattivante l’esperienza formativa dei partner che vi accedono.

“Soluzioni innovative e di facile implementazione affiancate da percorsi di certificazione dedicati rappresentano un valore per i partner che vogliono offrire un supporto specialistico ai propri clienti -, spiega Michele Serra, Business Partner Development Director di Talentia Software. – Avevamo annunciato questo progetto nel 2021, anno in cui abbiamo fortemente rafforzato il nostro Partnership network e la nostra presenza sul mercato. Oggi con Talentia Academy consolidiamo questo modello di business in cui crediamo fermamente e che rappresenta un punto chiave della strategia aziendale degli ultimi anni”.

“Sono grato a Talentia per questa opportunità che ho accolto con entusiasmo. Dirigere l’Academy Talentia mi permetterà di mettere a disposizione dei nostri partner il bagaglio di competenze acquisite nel corso degli anni –, commenta Silverio Petruzzellis, HCM Partner Learning Manager di Talentia Software. – L’Academy ci consente di fare un ulteriore passo avanti verso un posizionamento di Talentia tra i player principali del mercato di riferimento”.