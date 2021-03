Centro Computer amplia la gamma di accessori per il Digital Signage e per il lavoro agile grazie alla partnership con Lindy

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, rinnova la collaborazione strategica con Lindy, vendor di soluzioni di connettività combinate AV e IT, specializzato nella produzione di ogni tipo di cavo per PC, SmartPhone, Tablet, audio e video.

La partnership si inserisce nella strategia di completamento dell’offerta di prodotti di Digital Signage e di soluzioni per lo Smart Working già inseriti a portfolio del system integrator e destinati a una moltitudine di ambienti e utilizzi.

Il gruppo Lindy, ha avviato la propria attività nel 1932 in Germania ed è oggi presente in 90 Paesi con 15 uffici commerciali. Lindy è un fornitore globale di soluzioni di connettività che consentono di condividere, convertire ed estendere un’ampia gamma di segnali digitali e analogici, permettendo una distribuzione del segnale versatile e potente, fattore essenziale nel mondo di oggi sempre più connesso. Le soluzioni Lindy sono efficienti e performanti, idonee a operare in modo affidabile nei più svariati contesti.

Con Lindy cresce l’offerta di Centro Computer per ogni tipologia di impresa

La partnership tra Centro Computer e Lindy, consolidata da 10 anni con iniziative commerciali sviluppate congiuntamente, si focalizza sulla veicolazione di soluzioni di connettività combinate e di accessori complementari alle apparecchiature di Digital Signage. La gamma di prodotti è orientata a ogni tipologia di impresa, offrendo soluzioni pensate per integrare l’utilizzo di PC portatili con cavi e adattatori che ne facilitino sia l’uso in ufficio sia da remoto. In questo modo, Centro Computer amplia ulteriormente la linea di prodotti dedicati al Digital Signage e al lavoro agile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Caprara, Responsabile della Divisione Digital Signage di Centro Computer: «Le soluzioni legate al Digital Signage e alla Mobility di Lindy sono funzionali, di qualità e con un’offerta a catalogo molto variegata, a prezzi decisamente competitivi. L’ambito di applicazione di questi prodotti è decisamente ampio e averli a nostro listino ci permette di rispondere perfettamente alle richieste di tutti i clienti. Inoltre Lindy fornisce un valido supporto per indirizzare il cliente verso la soluzione più idonea alla singola esigenza».

Per Andrea Vanin, Sales Account di Lindy: «Lindy è da sempre sinonimo di innovazione. Operiamo per la realizzazione di soluzioni tecnologiche e di connettività con ottime caratteristiche per offrire ai nostri clienti prodotti efficienti e performanti, soluzioni testate per funzionare in modo affidabile in vari contesti. Siamo felici di proseguire il nostro percorso con un partner come Centro Computer, che rappresenta una garanzia di serietà e professionalità, e da oltre 30 anni si affianca alle imprese italiane per aiutarle a migliorare i propri sistemi di comunicazione».

Le due aziende stanno lavorando insieme per organizzare campagne di comunicazione congiunte per presentare al mercato la gamma di soluzioni in continuo rinnovamento.