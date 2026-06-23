TCL conquista 11 premi agli iF Design Awards e ai Red Dot Design Awards

TCL, specialista globale nel settore dell’elettronica di consumo, ha ottenuto 11 riconoscimenti nell’ambito dei prestigiosi 2026 iF Design Awards e Red Dot Design Awards, tra i più autorevoli premi internazionali dedicati al design. Un risultato che conferma l’impegno Un risultato che conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di prodotti progettati a partire dalle esigenze concrete dei consumatori, pensati per offrire un’esperienza d’uso intuitiva e integrarsi in modo fluido all’interno dell’ecosistema TCL.

I premi assegnati coprono diverse categorie – TV, monitor, dispositivi mobili, soluzioni per la smart home, climatizzatori e materiali sostenibili – evidenziando l’attenzione del brand nello sviluppo di tecnologie intuitive, funzionali e progettate per semplificare la vita quotidiana degli utenti.

A guidare questa visione è il TCL Design Innovation Center (DIC), il centro responsabile della strategia di design dell’azienda, che adotta un approccio basato sull’analisi socio-culturale, sulla progettazione user-centric e su un linguaggio estetico coerente e riconoscibile in tutto l’ecosistema di prodotto.

Commentando i riconoscimenti ottenuti, Shane Lee, General Manager del TCL Design Innovation Center (DIC), ha dichiarato: “In TCL consideriamo il design come il punto di incontro tra tecnologia e vita quotidiana. Il nostro approccio nasce dall’osservazione di come stili di vita, abitudini ed esigenze delle persone stiano cambiando, per trasformare queste evoluzioni in prodotti ed esperienze sempre più intuitive, semplici da utilizzare e connesse tra loro. Questi riconoscimenti riflettono l’impegno del nostro team nello sviluppare un design pensato per le persone, capace di integrarsi in modo naturale nella quotidianità e, allo stesso tempo, di promuovere un’innovazione sempre più responsabile e sostenibile”.

iF Design Awards 2026

In occasione degli iF Design Awards 2026, TCL ha ricevuto importanti riconoscimenti in diverse categorie, tra cui TV, climatizzazione e monitor.

La serie TV TCL X11L SQD-Mini LED è stata premiata nella categoria Product Design per la capacità di coniugare un’esperienza di intrattenimento immersiva su grande schermo con un design sofisticato, frutto della consolidata expertise di TCL nell’ambito CMF (Color, Material, Finish). Il profilo ultra sottile di appena 2 cm e l’elegante finitura Starry Sky contribuiscono a valorizzare un’esperienza di home entertainment premium, pensata per integrarsi con naturalezza negli ambienti domestici contemporanei. A completare l’esperienza, il sistema audio firmato Bang & Olufsen offre un suono ricco, potente e coinvolgente, perfettamente all’altezza della qualità delle immagini e integrato direttamente nel televisore.

Anche il monitor TCL OLED X3 2026 è stato premiato per la capacità di combinare prestazioni elevate e un’estetica raffinata ispirata al design stargate, adattandosi perfettamente tanto al gaming quanto agli utilizzi creativi e portando un minimalismo premium negli spazi desktop.

Nella categoria dedicata ai dispositivi per uno stile di vita sempre più connesso, la famiglia TCL 5G FWA Family Design – che include router 5G e soluzioni per la connettività domestica – è stata riconosciuta per la capacità di integrare la tecnologia in modo sempre più naturale e armonioso negli ambienti di casa.

Ha ottenuto un riconoscimento anche TCL One-stop Fresh Air Conditioner, concept globale di climatizzatore, apprezzato per il design elegante e integrato e per le elevate prestazioni in termini di raffrescamento e comfort.

Oltre ai prodotti, l’iniziativa ECORA® Sustainable Materials ha ulteriormente rafforzato l’impegno di lungo periodo dell’azienda verso un design responsabile e l’innovazione dei materiali. Sviluppata in collaborazione con l’esperto internazionale di CMF Chris Lefteri e integrata nel concept espositivo TCL NXTHOME™ presentato a IFA 2025, ECORA® esplora il potenziale di materiali riciclati e più sostenibili applicati alla tecnologia di consumo, mantenendo al contempo standard estetici premium.

Red Dot Design Awards 2026

TCL ha inoltre ricevuto sei riconoscimenti ai Red Dot Design Awards 2026, che hanno premiato prodotti appartenenti alle categorie TV, dispositivi mobili, tecnologie connesse e climatizzazione.

Tra i prodotti premiati figura la serie TV TCL A400, che interpreta la filosofia estetica “Inspire Nature” del brand, portando luminosità ed eleganza negli ambienti domestici. Progettata per integrarsi in modo armonioso nello spazio abitativo, la serie si fonde con la parete come un elemento d’arredo, offrendo al tempo stesso un’esperienza visiva di alta qualità.

Nella categoria Mobile Phones, Tablets and Wearables, TCL NXTPAPER 70 Pro e TCL Note A1 NXTPAPER sono stati premiati per l’innovativa tecnologia display orientata al comfort visivo. Sviluppata per rispondere all’evoluzione delle abitudini digitali e al crescente tempo trascorso davanti agli schermi, la tecnologia NXTPAPER è progettata per rendere più confortevoli attività quotidiane come lettura, lavoro, creatività e navigazione durante l’intera giornata.

Un riconoscimento è stato assegnato anche a TCL Kids Watch B3, smartwatch progettato per le famiglie e pensato per favorire comunicazione, sicurezza e connettività quotidiana tra genitori e figli.

Premiato anche TCL 360° Circular Air Conditioner, apprezzato per il design salvaspazio e per la capacità di offrire un’esperienza di climatizzazione intelligente negli ambienti commerciali, integrandosi in modo efficiente nei moderni ecosistemi smart.

Tra i prodotti riconosciuti ai Red Dot Design Awards figura inoltre il monitor TCL OLED X3 2026, che conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di tecnologie display e soluzioni di design premium capaci di coniugare elevate prestazioni e semplicità d’uso nella quotidianità.