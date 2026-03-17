TD SYNNEX Academy diventa Oracle University Partner: al via l’erogazione ufficiale della formazione Oracle

La TD SYNNEX Academy di TD SYNNEX Italy ha aderito ufficialmente al programma Oracle University, acquisendo la qualifica di Oracle Authorized Education Center per l’erogazione della formazione ufficiale Oracle.

Grazie a questo riconoscimento, TD SYNNEX Academy potrà offrire a professionisti e imprese percorsi formativi certificati, accesso ai contenuti ufficiali Oracle e sessioni didattiche condotte da istruttori qualificati, contribuendo allo sviluppo delle competenze digitali e alla diffusione di know-how specializzato nel mercato italiano.

L’ingresso nel programma Oracle University rappresenta un passaggio strategico nel percorso di ampliamento dell’offerta formativa di TD SYNNEX Academy e rafforza ulteriormente il posizionamento dell’azienda come punto di riferimento per la formazione specialistica in ambito Enterprise.

Gianni Mora, Technology Acceleration Manager di TD SYNNEX Italy, ha dichiarato: «Entrare a far parte dell’ecosistema Oracle University rappresenta per noi un salto qualitativo significativo. Le aziende richiedono sempre più competenze certificate e percorsi formativi allineati agli standard internazionali. Grazie a questa partnership potremo offrire ai nostri clienti un’esperienza formativa completa, affidabile e perfettamente integrata con le loro strategie di trasformazione digitale».

Vincenzo Bocchi, VP Advanced Solutions di TD SYNNEX Italy, ha aggiunto: «La collaborazione con Oracle rafforza la nostra visione: creare valore attraverso la conoscenza. La possibilità di erogare formazione ufficiale Oracle ci consente di supportare concretamente i progetti di crescita delle organizzazioni, potenziare le competenze dei professionisti e contribuire alla riduzione del digital skill gap nel Paese. Si tratta di un traguardo che conferma la nostra direzione strategica e apre nuove opportunità di sviluppo per il futuro».

TD SYNNEX Academy conferma con questa partnership il proprio impegno nel fornire formazione di eccellenza, allineata agli standard internazionali, sostenendo la crescita delle competenze digitali delle imprese e dei professionisti italiani e consolidando il ruolo dell’azienda come punto di riferimento per la formazione specialistica nel settore delle tecnologie Enterprise.