TD SYNNEX ottiene la nuova designazione Frontier Distributor di Microsoft

TD SYNNEX, specialista globale nella distribuzione e aggregazione di soluzioni per l’ecosistema IT, ha ottenuto la nuova designazione globale Frontier Distributor istituita da Microsoft, raggiungendo questo importante traguardo nelle prime fasi del lancio del programma.

La designazione colloca TD SYNNEX tra i distributori Microsoft più avanzati a livello mondiale, rafforzando il suo ruolo di orchestratore di fiducia dell’ecosistema e consentendo ai clienti di adottare soluzioni più rapidamente, monetizzare l’AI in modo più efficace e garantire risultati sicuri in oltre 100 Paesi.

La designazione Microsoft Frontier Distributor, parte del rinnovato framework di accreditamento dei partner di Microsoft, riconosce i distributori cloud solution provider (CSP) più performanti che dimostrano eccellenza nel supporto, nella sicurezza, nell’abilitazione del canale, nell’innovazione di piattaforma e nella delivery tecnica.

La designazione è stata creata per favorire differenziazione e scalabilità tra i partner che generano valore concreto nel segmento delle small and medium-sized business (SMB), consentendo ai distributori di crescere più rapidamente, attivare un numero maggiore di reseller e offrire un’esperienza cliente sempre più coerente. Con il conseguimento di questa designazione, TD SYNNEX consolida la propria posizione come distributore di riferimento per i clienti Microsoft a livello globale che affrontano una crescente adozione del cloud, nuove esigenze di sicurezza e la trasformazione guidata dall’AI.

“L’ottenimento della designazione Microsoft Frontier Distributor rappresenta una conferma significativa del fatto che la definizione di distribuzione moderna di Microsoft è perfettamente allineata con il modo in cui TD SYNNEX supporta i clienti nel costruire, vendere e distribuire soluzioni con fiducia nell’era dell’AI”, ha dichiarato Reza Honarmand, SVP, Global Hybrid Cloud and Transformation di TD SYNNEX. “Il valore che portiamo all’ecosistema Microsoft risiede nella nostra capacità di ridurre le frizioni lungo l’intero ciclo di vita del cliente, accelerare l’adozione delle soluzioni e consentire ai clienti di monetizzare cloud, sicurezza e AI su larga scala. Dalle avanzate capacità di cloud commerce offerte da StreamOne® al supporto 24/7, il nostro obiettivo è rendere sempre più semplice per i clienti crescere con Microsoft in modo sicuro e con le competenze necessarie per trasformare l’innovazione in risultati concreti.”

“La designazione Frontier Distributor da parte di Microsoft rappresenta un riconoscimento concreto della nostra capacità di tradurre innovazione in valore reale per l’ecosistema dei partner. In un contesto in cui cloud, sicurezza e AI stanno ridefinendo il modo di fare business, il nostro ruolo è quello di semplificare la complessità, accelerare il time-to-market e accompagnare i partner in una crescita sostenibile e sicura” ha continuato Silvia Zagaria, Top Vendors Director di TD SYNNEX Italy.

TD SYNNEX supporta i clienti nello scalare in modo efficiente le soluzioni Microsoft attraverso StreamOne®, la sua pluripremiata piattaforma di cloud commerce che offre un marketplace digitale completamente transazionale, basato su architettura API-driven, con fatturazione automatizzata e infrastruttura cloud-native. Per favorire implementazioni sicure, la piattaforma include una soluzione centralizzata di security operations (SecOps) che garantisce visibilità sullo stato di sicurezza dei clienti Microsoft e individua potenziali rischi e opportunità di remediation.

Grazie a funzionalità di storefront white-label e a strumenti avanzati di analytics e reporting, StreamOne® consente ai clienti di semplificare le transazioni, automatizzare i workflow e accelerare i risultati per i clienti finali all’interno dell’ecosistema Microsoft.

In qualità di Microsoft Designated Support Provider, TD SYNNEX offre un supporto tecnico e di enablement completo per permettere ai clienti di sfruttare appieno l’intera gamma di soluzioni Microsoft. Questo include processi strutturati di onboarding, supporto lungo tutto il ciclo di vita delle soluzioni, iniziative go-to-market basate su implementazioni sicure e assistenza allineata a Microsoft disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, erogata da team tecnici certificati.

TD SYNNEX rafforza ulteriormente il successo dei clienti attraverso Channel Academy, la propria piattaforma strutturata di formazione e sviluppo delle competenze, progettata per garantire una crescita costante delle capacità Microsoft in tutte le regioni e supportare un’esecuzione scalabile a livello globale.

“TD SYNNEX è stata una vera estensione del nostro team mentre espandevamo la nostra practice Microsoft, semplificando ogni fase dell’ingaggio, dall’onboarding e l’enablement fino alla vendita e alla scalabilità delle soluzioni per i nostri clienti finali”, ha dichiarato Matt Wren, VP, Growth and Procurement Services di Moser Consulting, Inc. “La designazione Frontier Distributor rappresenta un’importante validazione da parte di Microsoft delle capacità di TD SYNNEX e rafforza la nostra fiducia in TD SYNNEX come partner nel supportarci nel fornire soluzioni innovative che generano un impatto reale per i nostri clienti.”