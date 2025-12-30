Microsoft premia Porini (DGS) come AI Innovation partner of the Year

Porini – Centro di Eccellenza Microsoft del Gruppo DGS, specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni digitali concrete e innovative basate su Cloud e AI, è stato riconosciuto come AI Innovation Partner of the Year, uno dei premi più prestigiosi assegnati da Microsoft ai propri partner.

Il premio, conferito in occasione del Microsoft Italia Partner Summit 2025 nella categoria AI Innovation, valorizza i partner che hanno sviluppato soluzioni basate sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale Microsoft capaci di generare risultati concreti e misurabili.

A distinguere il Centro di Eccellenza Microsoft di DGS è stato un approccio end-to-end all’adozione dell’AI, che parte dall’analisi dei processi di business per arrivare alla messa in produzione di soluzioni integrate, sicure e scalabili. Un modello che unisce competenze verticali di settore e profonda conoscenza dell’ecosistema Microsoft, trasformando l’Intelligenza Artificiale in un vero abilitatore di efficienza e competitività.

Le soluzioni sviluppate includono progetti di Intelligenza Artificiale ad alto impatto, che spaziano dall’AI generativa e Copilot per processi editoriali all’analisi predittiva, fino al Data Analytics e alla valorizzazione dei dati.

Basate sull’integrazione di Azure OpenAI, dei servizi cloud Microsoft e di Copilot, queste soluzioni adottano modelli AI personalizzati e strumenti avanzati per l’automazione intelligente e l’analisi dei dati. I principali benefici includono la riduzione dei tempi operativi, il miglioramento della qualità dei servizi e un’accelerazione del time-to-market.

Il riconoscimento di AI Innovation Partner of the Year rafforza ulteriormente la partnership tra il Centro di Eccellenza Microsoft di DGS e Microsoft e conferma la volontà di continuare a investire in competenze, innovazione e sviluppo di soluzioni AI verticali, accompagnando i clienti in percorsi strutturati e concreti di trasformazione digitale.