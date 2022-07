TD SYNNEX premiata come HPE Global Distributor of the Year

TD SYNNEX è stata premiata come HPE Global Distributor of the Year 2022 durante gli annuali HPE Global Partner Awards.

Con oltre 80.000 partner nell’ecosistema HPE, TD SYNNEX è stata premiata per la sua innovazione e il suo impegno a collaborare con HPE per aiutare i clienti a liberare il loro potenziale di crescita.

Sergio Farache, Chief Strategy Officer di TD SYNNEX, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento e grati per l’impegno, l’amicizia e il sostegno di Hewlett Packard Enterprise. Il nostro rapporto con HPE continua ad evolversi e a crescere e siamo entusiasti del viaggio di trasformazione che ci attende per entrambe le organizzazioni”.

Gli HPE Partner of the Year Awards premiano i partner HPE di tutto l’ecosistema per il loro incredibile impegno verso l’eccellenza dei clienti, la continuità delle prestazioni, l’attenzione alla crescita e la dedizione ai risultati reciproci. I vincitori sono stati selezionati in base alla performance finanziaria, alle soluzioni innovative e alla capacità di promuovere risultati di business trasformativi per i clienti condivisi.