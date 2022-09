Team Vitality sceglie Kingston FURY

Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston Technology, ha annunciato una partnership europea pluriennale con il Team Vitality, organizzazione globale specialista nel settore degli esports. Nell’ambito della partnership, i giocatori di fama mondiale del Team Vitality riceveranno i migliori SSD e RAM del mercato per migliorare l’allenamento e le prestazioni.

L’offerta di prodotti di memoria leader del settore si estende a tutte le postazioni gioco del Team Vitality, comprese quelle presenti nei centri V.Hive, Stade de France e nella sede di Berlino. Inoltre, il marchio Kingston FURY beneficerà di visibilità sui canali social del Team Vitality, con particolare attenzione al roster di CS:GO, composto da alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui il due volte HLTV Best Player in The World Mathieu “ZywOo” Herbaut. Grazie alla partnership, i fan avranno anche la possibilità di partecipare a lotterie digitali.

Questa è solo l’ultima di una lunga serie di partnership per il Team Vitality, che punta a collaborare con i marchi endemici più iconici per far sì che i suoi giocatori dispongano delle migliori attrezzature per ottenere prestazioni di alto livello.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Robert Allen, Marketing Director, Kingston EMEA: «Kingston è orgogliosa di annunciare questa sponsorship con il Team Vitality, primo club francese di esports, che dal 2013 ha fatto molta strada fino a diventare una delle principali organizzazioni di esports in Europa. Siamo felici di poter far parte della squadra e, con i nostri upgrade ad alte prestazioni di DRAM e SSD installati presso l’headquarter V.Hive, non vediamo l’ora di consentire ai giocatori di tutto il mondo di scatenare tutta la loro potenza in competizioni di alto livello. Kingston è al centro degli esports da vent’anni, e questa partnership porta avanti il nostro impegno nei confronti di fan e giocatori».

Come concluso da Nicolas Maurer, CEO e Co-founder del Team Vitality: «È un vero piacere poter collaborare con un brand che ha una così ricca tradizione nel mondo degli esports. Da anni Kingston punta sul proprio hardware di livello per elevare le prestazioni dei team e alzare sempre più l’asticella, non potremmo essere più felici di poter lavorare al suo fianco».