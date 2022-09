Tech Data amplia la partnership con Google per la sicurezza mobile

Tech Data ha ampliato la sua partnership con Google per includere il nuovo servizio di sicurezza mobile Android Enterprise Essentials.

Android Enterprise Essentials è un servizio di sicurezza mobile semplice e automatico che offre sicurezza critica a un prezzo accessibile. Creato dal team Android di Google, Essentials svolge il difficile lavoro di proteggere dispositivi e dati, senza complessità o costi aggiuntivi: infatti, i dispositivi vengono protetti non appena li togli dalla scatola tramite zero touch, facendo sì che la sicurezza e la gestione del dispositivo mobile dell’azienda sia subito pronta e operativa.

Lavorare in un mondo remoto o ibrido significa che le persone utilizzano sempre più dispositivi mobili per lavorare ovunque. Ciò significa che è fondamentale che i dati aziendali siano protetti con una forte sicurezza dei dispositivi mobili.

L’80% dei dispositivi di lavoro Android non è gestito attivamente da una soluzione di Enterprise Mobility Management (EMM, Mobile Device Management) in parte perché per la maggior parte delle PMI queste soluzioni sono troppo complesse o costose. Questa è la lacuna che Android Essentials di Google mira a colmare, e ora è disponibile tramite Tech Data.

Alberto Valivano, High-Growth Technologies BU Manager di Tech Data Italia, ha dichiarato: “Le aziende sono così impegnate nel loro quotidiano che, qualcosa come risolvere la sicurezza dei dispositivi, è diventato un compito complesso ed oneroso per molti di loro. L’esplosione nell’uso dei dispositivi mobili ha reso la loro gestione una grande sfida per le organizzazioni. Finora sono stati costretti a scegliere tra soluzioni molto funzionali e focalizzate sull’azienda, che sono piuttosto costose da implementare o, fondamentalmente, non hanno sicurezza mobile”.

Essentials rende la protezione e la gestione dei dispositivi facile e diretta. Le funzioni critiche vengono eseguite automaticamente, semplificando la protezione dei dispositivi mobili e delle informazioni critiche. Ora è possibile configurare i dispositivi con criteri di sicurezza in remoto e inviarli direttamente ai dipendenti: devono solo accendere i dispositivi per iniziare. Tutto questo è gestito attraverso un portale centralizzato di facile utilizzo. E tutto questo ad un prezzo accessibile, senza la necessità di fare ulteriori investimenti.

Tech Data facilita l’acquisizione, il controllo dei consumi e la distribuzione attraverso il suo portale Android Zero-Touch Enrollment che consente di:

Registrare e rimuovere un numero illimitato di dispositivi

Distribuire le sottoscrizioni istantaneamente

Autogestire in pochi click

Gestire la fatturazione con pagamento in base al consumo

I partner che offrono cellulari e tablet basati su Android (9.0+) possono migliorare le loro entrate del 12% e i loro profitti dalla vendita di dispositivi del 66% (in base a un ciclo medio di rinnovo del dispositivo di 3 anni). Altri vantaggi sono la creazione di un vantaggio competitivo, la riduzione del rischio e la conversione di una vendita una tantum in un modello ricorrente.