AXITEA: la sicurezza deve essere integrata

A SMAU Milano abbiamo incontrato Marco Bavazzano, CEO di Axitea, con il quale abbiamo approfondito il tema dell’innovazione tecnologica applicata al mondo della security.

Axitea è infatti un importante è Global Security Provider per la sicurezza fisica e la sicurezza informatica.

Bavazzano di Axitea sottolinea come oggi sicurezza fisica ed informatica vadano sempre più gestite in maniera integrata e convergente, coerentemente alla visione dell’azienda, che ha sposato questo tipo di approccio già a partire dal 2015.

In questo scenario sempre più complesso, affidarsi a player affidabili e efficienti può essere la scelta vincente ma diventa sempre più importante anche il ruolo degli MSSP o Managed Security Service Provider, che gestiscono esternamente quello che le imprese al loro interno non posso affrontare a causa principalmente di uno shortage di competenze e risorse. L’MSSP, a detta di Bavazzano, è oggi la migliore soluzione per implementare una strategia del rischio efficace per il concentrato di risorse umane, competenze, tecnologie e modelli organizzativi che è capace di portare in campo e a disposizione dei clienti.

Tornando a parlare di tecnologia, Bavazzano si sofferma poi sul ruolo dell’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza per la sua capacità di rivelare eventi significativi e di mitigazione del rischio, dando supporto agli analisti dei SoC.

Per chiudere, un focus sugli elementi distintivi di Axitea che vanno ricercati soprattutto nella capacità di cucire progetti sartoriali su misura per il singolo cliente grazie alla professionalità e tecnologia che mette a disposizione.