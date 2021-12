Tech Data cresce nei servizi di stampa gestiti

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato l’acquisizione del provider di piattaforme in hosting specializzate ATTCo (Advanced Technology Trading) e della sua consociata EKM Global Limited (EKM).

La transazione accelera la capacità di Tech Data di offrire soluzioni TaaS (Technology-as-a Service) e l’enablement dell’automazione dei servizi da remoto ai propri partner dell’ecosistema IT. La piattaforma online di ATTCo – che è completamente integrata con gli strumenti di e-commerce di Tech Data e si connette con un elenco crescente di partner finanziari riconosciuti – consente ai clienti finali di gestire un processo end-to-end completamente automatizzato, conveniente e facile da gestire per gli abbonamenti hardware, software e i servizi. Nel contempo, la soluzione EKM consente ai partner di gestire in remoto i parchi di dispositivi di stampa e di imaging su larga scala per conto dei clienti finali dei nostri partner.

In base a una recente ricerca, il mercato As-a-Service è destinato a crescere, passando da 50,3 miliardi di dollari statunitensi nel 2021 a 303,6 miliardi di dollari statunitensi entro il 2026, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 43,2%, una crescita sostanzialmente guidata dalle piccole e medie imprese, che si orienteranno sempre più verso un modello basato su abbonamento per i loro acquisti di IT, smartphone e periferiche. Per aiutare i partner ad affrontare quest’area di crescita, Tech Data ha costruito un portafoglio di servizi completo incentrato su soluzioni TaaS (Technology-as-a-Service), gestione del ciclo di vita, sostenibilità e gestione automatizzata dei servizi a distanza, supportato da investimenti in un team rafforzato in tutta la regione europea e ulteriori acquisizioni mirate, come quella di Finance Technology, annunciata in precedenza quest’anno.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roman Rudolf, Vicepresidente del segmento strategia e servizi per le Endpoint Solutions presso Tech Data: «Questa acquisizione è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Tech Data a investire in funzionalità digitali che promuovono una maggiore agilità e crescita dell’ecosistema IT. Le piattaforme ATTCo ed EKM permetteranno ai partner di Tech Data di posizionarsi in prima linea nei mercati in rapida crescita dei servizi di stampa gestiti e delle soluzioni XaaS (Everything-as-a-Service). Il loro contributo è una customer experience senza rivali costruita su una tecnologia robusta finalizzata a superare la complessità e a ridurre il time-to-market nello sviluppo di soluzioni basate sui servizi. Non vediamo l’ora di accogliere il team di ATTCo ed EKM in Tech Data e di accelerare l’adozione delle loro piattaforme».

Per Fabio Albertini, Business Development Manager Services B2B di Tech Data Italia: «L’acquisizione di ATTCo e della sua consociata EKM è un altro fondamentale passo in avanti nella strategia di Tech Data di importanti investimenti nello sviluppo di servizi e soluzioni per i nostri partner. Questa strategia, infatti, ci ha già permesso di creare servizi innovativi e di successo proprio come Tech-as-a-Service e Managed Print Services».